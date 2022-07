Russell Crowe posa delante de «su antigua oficina»: El Coliseo romano

Entornointeligente.com /

«Llevando a los niños a ver mi antigua oficina», escribió el actor en Twitter, donde aparece junto a su familia delante del mayor anfiteatro del imperio romano .

El actor también publicó en la red social una imagen de la Fontana di Trevi, que describió como: «Uno de mis lugares favoritos en el universo».

Crowe ha viajado a Roma para preparar su papel en la nueva película del director australiano Julius Avery, The Pope’s Exorcist , según los medios italianos.

Este nuevo thriller seguirá la historia del sacerdote italiano Gabriele Amorth, probablemente el exorcista más celebre del mundo, con una carrera de 30 años luchando contra el diablo, y que murió en 2016 después de practicar más de 100.000 exorcismos.

https://twitter.com/russellcrowe/status/1548941331267047429 Taking the kids to see my old office pic.twitter.com/uySmnOWHvo

— Russell Crowe (@russellcrowe) July 18, 2022 Crowe, uno de los actores más populares de las últimas décadas, alcanzó la fama internacional por su papel en Gladiator ( Gladiador , 2000), por el que ganó el Óscar a mejor actor.

Crowe comenzó su carrera en los años 80 y ha ganado numerosos premios por sus interpretaciones como el Globo de Oro, el Premio del Sindicato de Actores y el BAFTA británico.

En su larga trayectoria destacan películas como The Insider ( El dilema ), A beautiful Mind ( Una mente maravillosa ) o Robin Hood , mientras que en los últimos años ha protagonizado grandes éxitos de taquilla como la nueva entrega de Marvel Thor: Love and Thunder ( Thor: Amor y trueno ).

LINK ORIGINAL: Ultima Hora

Entornointeligente.com