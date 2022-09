Rusos buscan en Google «cómo romperse un brazo» y agotan vuelos tras anuncio de Putin

Entornointeligente.com /

El anuncio de Vladimir Putin de una movilización parcial para reforzar sus tropas en Ucrania provocó el miércoles una gran búsqueda en Google de » cómo romperse un brazo » para evitar ser convocado, al mismo tiempo que se desarrolla una estampida en los sitios web de las compañías aéreas para intentar salir de Rusia lo antes posible.

La movilización afectó inicialmente a 300.000 reservistas pero, según el ministerio de Defensa, un total de 25 millones de rusos son movilizables para unirse a las filas del ejército en el este y el sur de Ucrania.

Según la herramienta estadística Google Trends , que permite conocer la frecuencia con la que se escribe una palabra en Google, las búsquedas en Rusia de ‘cómo romperse un brazo’ se han intensificado por estas horas, tuiteó Ian Bremmer, presidente de la firma de expertos Eurasia Group y columnista de la revista Time.

searches for ‘how to break an arm’ surged in russia today

anything to get out of combat… pic.twitter.com/nZIrGBCffi

— ian bremmer (@ianbremmer) September 21, 2022 Lo mismo sucedió en Google Trends con los términos «billetes» y «avión» se han más que duplicado desde 06.00 GMT este miércoles, al comienzo del discurso televisivo grabado por Vladimir Putin.

La región de Belgorod, que limita con el noreste de Ucrania y que desde finales de febrero se vio afectada en varias ocasiones por ataques ucranianos, ocupa el primer lugar en la lista de lugares en los que se han llevado a cabo esas búsquedas por internet.

MIRA TAMBIÉN Las claves de la movilización militar anunciada por Vladimir Putin Los billetes para vuelos directos a los destinos más cercanos -Armenia, Georgia, Azerbaiyán o Kazajstán- están agotados para el miércoles, según el sitio Aviasales, muy popular en Rusia.

En dirección de Estambul, con Turkish Airlines, una de las principales rutas de salida del país en avión desde las sanciones occidentales y el cierre del espacio aéreo europeo, «todos los vuelos están completos» hasta el sábado.

En AirSerbia, para llegar a Belgrado, el próximo vuelo con plazas disponibles es para el lunes 26.

Los precios de los boletos de avión nacionales hacia ciudades cercanas a las fronteras se dispararon, como lo demuestran los billetes que se ofrecen de Moscú a Vladikavkaz (sur) por más de 750 dólares, en comparación con apenas 70 dólares normalmente.

Al comienzo de la ofensiva rusa en Ucrania, se produjo un primer éxodo de rusos que se oponían al asalto o temían la movilización.

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com