Rusia y OPEP podrían abandonar pacto petrolero para pelear cuota de mercado: ministro ruso

Rusia y la OPEP podrían decidir impulsar su producción para pelear cuotas de mercado frente a Estados Unidos, pero los precios podrían caer tan bajo como 40 dólares por barril, dijo la agencia de noticias rusa TASS, citando al ministro de Finanzas Anton Siluanov, el sábado.

“Existe un dilema. ¿Qué deberíamos hacer con la OPEP? ¿Perder el mercado, que está siendo ocupado por los estadounidenses, o abandonar el acuerdo?”, afirmó Siluanov en declaraciones realizadas en Washington, según TASS.

“(Si se pone fin al acuerdo) los precios del crudo bajarán, se reducirán entonces las nuevas inversiones y bajará la producción estadounidense, porque el costo de producción del esquisto es más alto que el tradicional”, agregó.

Siluanov afirmó que los precios del petróleo podrían desplomarse hasta los 40 dólares por barril o incluso menos por hasta un año.

Según indicó, no se ha tomado aún una decisión sobre el pacto, al tiempo que aseguró que no sabe si los países que integran la Organización de Países Exportadores de Petróleo estarían contentos con este escenario.

La OPEP, Rusia y otros productores aliados, una alianza conocida como OPEP+, están reduciendo el bombeo en 1,2 millones de barriles por día (bpd) desde el 1 de enero y por espacio de seis meses. Está previsto que se reúnan los días 25 y 26 de junio para decidir si amplían el pacto.

Las rebajas combinadas en la extracción han ayudado a impulsar un alza del 32 por ciento en los precios del crudo este año, hasta casi 72 dólares por barril.

Esta situación hizo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidiera a la OPEP una relajación de sus esfuerzos para respaldar los precios. El grupo señaló que los recortes deben mantenerse, pero hay señales de que esta postura se está suavizando.

Más temprano en la semana, fuentes familiares con la situación dijeron a Reuters que la OPEP podría elevar su producción petrolera desde julio si el suministro procedente de Venezuela e Irán sigue desplomándose y los precios continúan subiendo.

