Rusia y las fuerzas aliadas en Donbas toma la ciudad de Peski

La localidad de Peski, un importante puesto de avanzada en las afueras de Donetsk, fue liberada por completo por las fuerzas aliadas, indicó el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Ígor Konashénkov.

«Como resultado de las acciones ofensivas de las fuerzas aliadas, el asentamiento de Peski de la (autoproclamada) república popular de Donetsk (RPD) ha sido completamente liberado», detalló el portavoz.

Esta posición, ubicada a pocos kilómetros de la ciudad de Donestk permitía a las tropas ucranianas bombardear desde una corta distancia.

MOD Russia Lieutenant-General Igor Konashenkov announced the destruction of the HIMARS MLRS launcher and its ammunition depot.

This is the 8th HIMAR destroyed by Russia. #Bakhmut #Slovyansk #Pisky #Soledar #Kramatorsk #Avdiivka #Kiev #izyum #Kharkiv #Zaporizhzhia pic.twitter.com/RTBbjG464i

— UkraineNews (@Ukraine66251776) August 13, 2022 Ubicado justo a la salida noroeste de Donetsk, a solo 10 kilómetros del centro de la ciudad y en una cercanía directa del aeropuerto Internacional Serguéi Prokofiev, el control sobre Peski permitía a las tropas ucranianas bombardear la capital de la RPD.

En los últimos días, las tropas aliadas de Donetsk y Rusia redoblaron los esfuerzos para liberar las inmediaciones de la ciudad y así evitar la constante amenaza que esto supone para los civiles.

El jefe adjunto de la Milicia Popular de la RPD, Eduard Basurin, dijo anteriormente que las principales hostilidades en la región de Donetsk están alrededor de los asentamientos de Maryinka, Peski y Avdeevka.

����⚔️����⚔️Today Peski fell under complete Russian Armed Forces control

More than 42 Ukrainian armed forces surrendered to Russian forces. At least 67 Ukraine forces killed

In Peski pic.twitter.com/o1PICJDRXR

— World News 24 (@DailyWorld24) August 13, 2022 En contra de la información liberada por la parte rusa, el mando militar ucraniano negó que el ejército ruso se haya hecho con el control de la localidad de Pesky, en la región del Donetsk del este del país.

«El agresor trata de romper nuestra línea de defensa en dirección a Pesky, pero los combates siguen», informó el Estado Mayor a través de su cuenta en Facebook.

Rusia acusaba en las últimas semanas a las fuerzas de Kiev de lanzar ataques desde Pesky contra la ciudad de Donetsk, controlada por milicias prorrusas.

