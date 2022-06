Rusia y Estados Unidos están en un «punto muy caliente de confrontación», según el Kremlin

Entornointeligente.com /

Un nuevo encuentro entre los presidentes Vladimir Putin y Joe Biden «a duras penas sería posible ahora o en el futuro próximo», señaló el portavoz del gobierno ruso.

Rusia y Estados Unidos se encuentran actualmente en un «punto muy muy caliente de confrontación», afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, este jueves.

Según Peskov, a pesar de que las esperanzas que surgieron acerca de una posible mejora de las relaciones tras el encuentro hace un año de los líderes de ambos países en Ginebra, «Washington rechazó discutir el tema de seguridad de Rusia y la no ampliación de la OTAN» hacia las fronteras rusas, dijo el representante de la presidencia rusa a la agencia de noticias RIA Nóvosti.

Al comentar la posibilidad de un nuevo encuentro entre Vladimir Putin y Joe Biden, Peskov dijo que «a duras penas sería posible ahora o en el futuro próximo».

«Ahora estamos en un punto de confrontación muy y muy candente», afirmó.

La única forma de normalizar las relaciones es que Estados Unidos renuncie a sus supuestas ambiciones de hegemonía y comprenda que «Rusia no quiere, no es y no planea ser el vasallo de nadie en ningún sentido», expresó el vocero.

