Rusia y el nuevo orden mundial por Orlando Gutiérrez

El mundo va cambiando, las sociedades van evolucionando, como también van involucionando y a los gobiernos se les hace más complejo el ejercicio público, sobre todo por las incompetencias del gobernante, la improvisación y la ausencias de estadistas, en un mundo globalizado se nota descaradamente, la inversión de valores éticos y morales, hace más difícil y complicado la gestión, la misma falta de formación ideológica, el analfabetismo electoral del pueblo, donde el dominante es la matriz de opinión inducida, por medios de comunicación comprometidos, por sus intereses, de allí el control que hacen los dictadores o gobernantes antidemocráticos de todo medio de comunicación social, hoy día es más complicado por las diversas plataformas sociales, que dispersa la información; sin embargo, no es total que tienen acceso la masa electoral a estas plataformas, pero existen formas de controlar esa plataformas, cuando desde China y Rusia justamente, montan laboratorios para penetrarlos, como instrumento de control en el mundo financiero, electoral, interviniendo en todo evento mundial, desde sus salas cibernéticas.

Todo esto mundo globalizado, intervenido, donde algunos países por ignorancia, incapacidades, descuido han sido víctima de esa manipulación, mientras que existe una estrategia y acción diaria desde los centros de poder dominante que poco a poco va penetrando los demás países sobre todo los de Latinoamérica, África, parte de Asia, Europa oriental, que algunos por lejanos, no nos enteramos hasta dónde llega el control. Ante la agresividad de China en lo comercial, copiándose la tecnología americana, construyendo un país bajo un sistema mixto, capitalista y socialista, capitalista en las leyes comerciales del mercado hacia afuera y socialista hacia adentro en la igualdad de la pobreza, control férreo de la libertad, y Rusia del mismo modo.

Después de la segunda guerra mundial y la guerra fría, han convivido en la ONU, siendo reconocidos y respetados, han sabido manipular, usado el chantaje, por su condición de ser países con el derecho a veto de las resoluciones, han sabido imponer , controlar y negociar con otros países infractores a cambio de su voto y veto, en el concejo de seguridad, USA, por su parte ha actuado con mucha ingenuidad, amplitud , decencia, con honor, país muy solidario en las grandes causas, ha sido utilizado por los enemigos no solo de USA , sino enemigos de la sociedad, para imponer sus criterios. Pero Putin se equivocó con su invasión a Ucrania, ha logrado unir a los miembros de la OTAN, fortalecer y depender del liderazgo americano en el mundo occidental, Ucrania siendo un país no guerrerista ni imperialista, actuando a la defensiva, independientemente del resultado final de la invasión de que ha sido víctima, demostró lo débil del ejército ruso, lo que todos criamos la fortaleza militar Rusa, era un mito, solo le queda la amenaza nuclear, igual quedó en descubierto su infelicidad del pueblo, las carestía económica y el descontento social de su pueblo, la actuación criminal contra sus disidentes, de allí las misteriosas muertes de sus detractores amigos, los envenenan, los matan, los apresan o aparecen muertos misteriosamente y que suicidados, seguramente siempre había sido así, pero esta invasión los delató, también su comportamiento en la ONU, ha sido perturbador en los grandes temas de interés mundial, pero ya no tiene ese peso, con motivo de la actual conferencia de la ONU, quedo en evidencia cuando la mayoría abrumadora votó a favor del Presidente de Ucrania, pueda intervenir vía virtual, quedando aislado Rusia y su socio China, de paso China que es más estratégico con su posición aparente para afuera prudente sin pronunciarse sobre el conflicto , ha obligado a Rusia acercarse y depender del apoyo Chino, cuando antes eran rivales, porque China ya sabe de las fallas Rusas en lo militar y económico, de hecho ya están pensando hacer un bloque anti OTAN, sería lo mejor que se sincerasen y el mundo occidental actúe con más energía y unidad, como un solo bloque frente al nuevo enemigo con su nuevo aliado Chino

