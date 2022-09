Rusia y China reactivarán ronda de consultas sobre seguridad

Entornointeligente.com /

Altos representantes de Rusia y China se reunirán este lunes 19 de septiembre en Beijing para desarrollar una ronda de consultas sobre seguridad, informa este domingo un comunicado del Gobierno ruso.

De acuerdo con la oficina de prensa del Consejo de Seguridad de Rusia, el secretario de esa instancia, Nikolai Patrushev, establecerá consultas de estabilidad estratégica con Yang Jiechi, funcionario del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China.

En otro orden temático, Patrushev sostendrá intercambios bilaterales sobre seguridad, orden público y justicia con el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, Guo Shengkun.

China y Rusia desarrollan regularmente estos contactos para consolidar el entendimiento y la cooperación entre ambos países en materia de seguridad global y regional.

Las rondas de consultas favorecen la alianza gubernamental y posiciones comunes ante las amenazas y retos vigentes, los conflictos internacionales, geopolítica y modos de actuación ante la expansión de otras potencias mundiales.

El encuentro anterior se realizó en Moscú, el 25 de mayo de 2021.

