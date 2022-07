Entornointeligente.com /

Las tropas rusas han continuado hoy bombardeando el centro de la ciudad de Járkov, la segunda del país, en el noreste de Ucrania, según ha informado el jefe de la Administración Militar regional Oleh Syniehubov, citado por la agencia Ukrinform.

Syniehubov ha pedido a los residentes que no salgan de los refugios «si no es por necesidad urgente» y que no ignoren las alertas de los ataques aéreos.

