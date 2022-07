Rusia rechaza augurios negativos sobre el desarrollo de su economía

Entornointeligente.com /

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, rechazó este lunes los augurios de las potencias occidentales que Rusia retrocederá decenios en su desarrollo a partir de la aplicación de medidas coercitivas y reafirmó, en ese sentido, que es imposible aislar el país.

No obstante, el mandatario ruso dijo que «Está claro que no podemos desarrollarnos al margen de todo el mundo. Pero no será así. En el mundo actual es imposible levantar un enorme muro con un compás. Es simplemente imposible».

Las declaraciones del presidente ruso llegaron en ocasión de una reunión del consejo de desarrollo estratégico y proyectos nacionales, en la cual el mandatario puntualizó que contra Rusia «se emplean hoy de manera intencionada no simplemente restricciones, sino prácticamente el cierre total al acceso a productos extranjeros de alta tecnología».

El presidente ruso dijo que se trata de tecnologías que tienen carácter global y que en el mundo de hoy son la base del desarrollo de cualquier país: «Es ahí precisamente donde intentan ponernos obstáculos para contener el desarrollo de nuestro país, pero nosotros no vamos a bajar los brazos ni vamos a desorientarnos o, como auguran algunos».

Asimismo, Putin dijo que «Está claro que no podemos desarrollarnos aislados del resto del mundo, y no será así. En el mundo de hoy, no se puede rodear todo con un compás y poner una gran valla», aseguró.

El mandatario añadió que, tomando en consideración lo que llamó el volumen colosal de dificultades que afronta el país, se buscarán lo que denominó nuevas soluciones y se utilizarán de manera eficaz los avances tecnológicos soberanos y los productos de las compañías innovadores nacionales.

En ese sentido, hizo un llamamiento a crear mecanismos financieros para que las compañías rusas que crecen rápidamente puedan captar capital nacional para su desarrollo.

Las potencias occidentales, encabezadas por Estados Unidos y la Unión Europea han adoptado sucesivos paquetes de medidas coercitivas contra Rusia a propósito del estallido del conflicto en Ucrania.

