Rusia no venderá petróleo al mercado mundial si se imponen restricciones a su precio

Rusia no suministrará petróleo al mercado mundial si se imponen restricciones a su precio, afirmó este miércoles el vice primer ministro del país, Alexánder Nóvak, en una entrevista con Pervi Kanal.

El alto funcionario explicó que «si estos precios […] son inferiores al coste de producción del petróleo, naturalmente, Rusia no suministrará este petróleo a los mercados mundiales». «Simplemente no trabajaremos con pérdidas», destacó.

Las declaraciones de Nóvak se producen en medio de los intentos de Occidente de restringir el precio del crudo ruso. La semana pasada, el asesor de Seguridad Nacional estadounidense, Jake Sullivan, informó que Washington está manteniendo «discusiones detalladas» con la Unión Europea y el Reino Unido para concretar la forma de imponer un tope de precio al petróleo ruso. «Este no es un proceso que se completará en días», afirmó el funcionario, señalando que EE.UU. se encuentra negociando con varios países consumidores de petróleo «claves».

Previamente, se reportó que los integrantes del grupo G7 están cerca de llegar a un acuerdo al respecto con el objetivo de limitar la cantidad de dinero que Moscú puede ganar por cada barril que vende en el mercado global. Asimismo, el pacto trataría de estabilizar los mercados asegurando que el petróleo ruso siga llegando a los consumidores de todo el mundo, incluso cuando los gobiernos occidentales imponen cada vez más prohibiciones a la importación de este en sus países.

Por su parte, el expresidente de Rusia Dmitri Medvédev advirtió que este paso, así como la creación de un mecanismo que impida la compra del crudo ruso a un precio superior al estipulado, repercutiría negativamente en la economía mundial. «Habrá mucho menos petróleo en el mercado, mientras que su precio será mucho mayor. Se ubicará por encima de un precio astronómico de 300-400 dólares», indicó el exmandatario.

«Los precios del crudo saltarán hasta el cielo»

Este martes, el presidente ruso, Vladímir Putin, expresó que los precios de la energía han subido por culpa de la política de Occidente. «Las inversiones de capital fijo en el sector de la energía convencional han disminuido debido a decisiones políticas anteriores. Los bancos no financian, las compañías de seguros no aseguran, las autoridades locales no asignan terrenos para nuevos desarrollos, los oleoductos y otros transportes no se desarrollan», denunció.

Asimismo, criticó a Occidente por «subestimar la importancia de las fuentes tradicionales de energía y apostar por las no tradicionales». «Son grandes especialistas en materia de relaciones no tradicionales, y ahora decidieron apostar por fuentes no tradicionales también en el sector de la energía», ironizó.

«El resultado será igual: los precios del crudo saltarán hasta el cielo», dijo Putin, comentando los intentos de reducir las compras de crudo a Rusia y de limitar los precios.

