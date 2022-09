Rusia movilizará a 300 mil reservistas para defender la soberanía

Entornointeligente.com /

El ministro de Defensa ruso, Serguei Shoigú, dijo que 300.000 reservistas serán convocados como parte de la movilización parcial anunciada por el presidente Vladímir Putin en defensa de la soberanía y la integridad territorial del país.

«Trescientos mil reservistas que serán convocados», dijo el ministro en una entrevista con el canal de televisión Rossiya-24 (Compañía de Radio y Televisión Estatal de toda Rusia).

Solo se llamará a quienes tengan una experiencia relevante en combate y servicio, indició el ministro ruso de Defensa. En todo el país, hay unos 25 millones de personas cumplen estos criterios, pero solo se convocará a alrededor del 1%, añadió.

El presidente Vladímir Putin anunció en un mensaje de video especial que había firmado un decreto sobre movilización parcial. Las medidas para implementar el decreto comienzan el 21 de septiembre, los ciudadanos que se encuentren en la reserva serán llamados al servicio militar.

El decreto fue firmado luego de que las regiones de Zaporiyia y Jersón, así como las Repúblicas Populares de Donetsk y de Lugansk, anunciaran un referendo sobre su adhesión a Rusia.

«Esto no es una cosa de una sola vez, este es un trabajo que se llevará a cabo de acuerdo a un plan», agregó el ministro de Defensa.

BREAKING: Putin declares partial mobilization, the decree has been signed.

«Only citizens who are currently in the reserve and, above all, those who served in the Armed Forces, have certain military specialties and relevant experience, will be subject to conscription.» pic.twitter.com/97TrW0EvWV

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 21, 2022 «Por supuesto, (los movilizados) se someterán a formación, reentrenamiento, las tripulaciones y los equipos serán coordinados. Solo después de eso irán a realizar las tareas que se les prescriban», dijo Shoigú.

Añadió que no hubo ni habrá movilización de estudiantes en las universidades bajo ninguna circunstancia. Además, los que actualmente se encuentran prestando servicio militar obligatorio no serán movilizados ni enviados a una zona de operaciones especiales.

El ministro afirmó que el objetivo de la operación militar se está cumpliendo. Rusia está luchando «no solo contra Ucrania y el Ejército ucraniano sino más bien contra Occidente como colectivo» y la OTAN.

«Aquí, por supuesto, no puedo dejar de enfatizar que hoy estamos en guerra no tanto con Ucrania, el Ejército ucraniano, sino con Occidente como colectivo», dijo Shoigú en una entrevista con el canal de televisión Rossiya 24.

