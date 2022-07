Rusia levanta restricciones impuestas durante la pandemia

Entornointeligente.com /

La Federación de Rusia levantó este viernes todas las restricciones sanitarias impuestas a causa de la pandemia del coronavirus contra la Covid-19.

LEA TAMBIÉN :

Rusia acusa a Occidente de impedir negociaciones con Ucrania

Según un comunicado de la entidad reguladora Rospotrebnadzor desde este 01 de julio los cafés, restaurantes y centros nocturnos brindarán servicios libremente y las personas podrán asistir sin la obligación de portar mascarillas.

Rospotrebnadzor señaló que el levantamiento de las restricciones sanitarias obedece al bajo índice de propagación del coronavirus que exhibe Rusia actualmente.

Russian Federal Service for Human Wellbeing Rospotrebnadzor announced today that it has suspended all restrictions imposed in Russia due to the coronavirus pandemic. The message was posted on the service website. pic.twitter.com/BXQA4Mwrwu

— Belgian-Luxembourg Chamber of Commerce in Russia (@CCBLR_Office) July 1, 2022 El comunicado asegura que la mayoría de los casos activos de coronavirus en el país son leves o asintomáticos y advirtió que de modificarse esta tendencia se podrían revocar las medidas que estime pertinentes.

Esta decisión, es precedida por la flexibilización de las rutas aéreas y la entrada de viajeros internacionales, también se basa en la alta efectividad de la vacuna Sputnik V y su versión nasal en el control de la pandemia dentro y fuera de Rusia.

Estadísticas oficiales indican que Rusia acumula más de 18.430.000 personas infectadas desde el comienzo de la pandemia y a causa de la enfermedad han fallecido 381. 112 pacientes.

LINK ORIGINAL: Telesur TV

Entornointeligente.com