Rusia garantiza seguridad en transporte de grano desde Ucrania

Entornointeligente.com /

Rusia está dispuesta a participar en un mecanismo que garantice la seguridad de los buques que transporten cereal ucraniano así como para facilitar la logística a los barcos que lleven productos agrícolas rusos, indicó en Ankara el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov.

LEA TAMBIÉN:

Canciller ruso tratará en Türkiye la situación en Ucrania

En una rueda de prensa conjunta con su colega turco, Mevlüt Çavusoglu, el canciller ruso dijo que Moscú está lista , en coordinación con Ankara, para garantizar la seguridad de los barcos que salen de puertos ucranianos, los problemas están solo en la posición de Kiev.

El principal problema, según Lavrov, es que Kiev se niega categóricamente a resolver el problema del desminado de los puertos.

First images from the meeting of Çavuşoğlu & Lavrov pic.twitter.com/THLcOvciB7

— Emine Kaplan (@EmineKaplan06) June 8, 2022 Al mismo tiempo, Lavrov enfatizó que la situación con el grano ucraniano, que Occidente y el propio Kiev están tratando de transferir «a la categoría de catástrofe universal», no tiene nada que ver con la crisis alimentaria mundial.

«La parte de este grano en cuestión es menos del 1% de la producción mundial de trigo y otros cereales», comentó.

El canciller ruso acusó a Occidente de intentar «mantener» el problema relacionado con el suministro del grano ucraniano «en calidad de factor irritante constante» y aseguró que «cuanto antes lo resolvamos, probablemente será mejor para todos».

Además, Lavrov reiteró la proposición hecha por el presidente de Rusia, Vladímir Putin, de que si Kiev «comienza a desminar y permitir la retirada de los barcos de sus puertos», Moscú por su lado, no se aprovechará «de la situación en interés de la operación militar especial en curso».

«Estas son las garantías del presidente de Rusia, estamos listos para formalizarlas de una forma u otra», recalcó.

Y aseguró que por parte de Moscú «nunca ha habido ningún obstáculo para resolver este problema».

En su intervención, el canciller turco Çavuşoğlu afirmó que han surgido varias ideas para exportar granos ucranianos al mercado internacional y que las Naciones Unidas tiene un plan en este sentido.

Çavuşoğlu declaró lo siguiente con respecto al plan: «Estamos hablando de un plan que incluye un mecanismo y cooperación que se puede establecer entre la ONU, Rusia, Ucrania y Turquía, incluida la inspección de barcos (para el corredor del Trigo).

Al señalar que Rusia y Ucrania deberían aceptar este plan, Çavuşoğlu dijo: «Dijimos que podríamos organizar una reunión en Estambul para discutir los detalles de esto, a propuesta de la ONU». utilizó las expresiones.

Ucrania mantiene un cordón de minas antibuque ante sus puertos del mar Negro para evitar desembarcos navales y pide garantías de que Rusia no atacará en este flanco.

LINK ORIGINAL: Telesur TV

Entornointeligente.com