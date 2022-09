Rusia es apartada del sorteo de la Eurocopa-2024 de fútbol

Entornointeligente.com /

«El equipo nacional ruso no participará en el sorteo de la ronda de clasificación del Campeonato de Europa-2024, que tendrá lugar el 9 de octubre en Fráncfort», escribe la federación rusa en un comunicado. «La razón es la decisión de la UEFA en febrero de suspender la participación de equipos nacionales y clubes rusos en competiciones de la organización, y de facto ‘hasta nueva orden'», añade. Después de la invasión de Ucrania por las fuerzas rusas, el pasado 24 de febrero, la UEFA, institución europea del fútbol, y la FIFA, la federación internacional, anunciaron de manera conjunta la suspensión de las selecciones nacionales de los clubes rusos de todas sus competiciones «hasta nueva orden». Esta sanción se aplicó ya en la Eurocopa femenina, que tuvo lugar en julio en Inglaterra, en la que Portugal sustituyó a la selección rusa, y en la Copa del Mundo masculina de fútbol de Catar (20 de noviembre al 18 de diciembre). – TAS rechazó recurso – El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) rechazó en julio el recurso de la Federación rusa de fútbol, que se oponía a esta suspensión. El aislamiento de Rusia en la clasificación de la próxima Eurocopa fue confirmada el martes por la UEFA, cuyo comité ejecutivo se reunió en la isla croata de Hvar. «Todos los equipos rusos están actualmente suspendidos debido a la decisión del comité ejecutivo de la UEFA del 28 de febrero de 2022, que fue confirmado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo el 15 de julio de 2022», recuerda la UEFA en un comunicado. «En consecuencia, Rusia no está integrada en el sorteo de clasificación del campeonato europeo de fútbol», añade. Si bien el orden del día solo se refería al sorteo, no hay nada «previsto» para que los rusos puedan ser reintegrados posteriormente a la carrera para entrar en la Eurocopa-2024, precisó un portavoz a la AFP. La Eurocopa-2024 tendrá lugar en Alemania, país que ha pedido a la UEFA excluir también a Bielorrusia debido a su apoyo a Rusia. Clasificada de manera automática, el país anfitrión no estará representado en el sorteo, que incluirá a 53 federaciones, repartidas en siete bombos, según su clasificación en Liga de Naciones. Las selecciones estarán después repartidas en siete grupos de cinco equipos y en tres grupos de seis: los vencedores y segundos de grupo estarán en la Eurocopa-2024 mientras que los tres otros billetes restantes se otorgarán mediante las repescas. Más en Andina: ?????? Los paradeportistas peruanos Carlos Felipa, en lanzamiento de bala, y Kenny Pacheco, en lanzamiento de disco, se adueñaron de las medallas de oro del Open Internacional de Para Atletismo, disputado en Colombia. https://t.co/k6yyIeUSKp pic.twitter.com/rLxC8ukyzw

