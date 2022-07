Rusia destruye almacén de misiles Harpoon cedidos a Ucrania

Entornointeligente.com /

Los misiles antibuque fueron transferidos a Ucrania por países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Rusia destruyó un almacén de misiles antibuque Harpoon que se encontraba en Odesa, en el sur de Ucrania, comunicó el vocero del Ministerio de Defensa ruso, teniente general Ígor Konashénkov.

Los misiles de largo alcance de las fuerzas armadas rusas impactaron en una empresa industrial en Odesa, que almacenaba misiles Harpoon, transferidos a Ucrania por países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), denunció.

En el ataque fueron destruidos un lanzador y un vehículo de carga de transporte de un sistema de cohetes de lanzamiento múltiple HIMARS, señaló.

BREAKING: Russian forces claim they have destroyed «32 British Harpoon AGM-84 anti-ship missiles along with other western weapon systems in the port of Odessa.» Reportedly, the weapons were new deliveries to Ukraine. Russians said to be escalating bombardment of key Ukr targets. pic.twitter.com/12ZWLpHCBk

— Joseph C. Okechukwu (@jcokechukwu) July 16, 2022 Otro ataque lanzado por Rusia desde el aire, según Defensa, causó hasta 200 bajas mortales en una base de la 92 brigada mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la ciudad de Chuguev, provincia de Járkov.

Las fuerzas rusas han interceptado durante la última jornada ocho misiles lanzados por los sistemas de lanzacohetes HIMARS y Uragán en Ucrania, según el parte del Ministerio de Defensa ruso.

Russian weapons target NATO weapons depots in Odessa pic.twitter.com/8T2yOVNfNl

— انا…….حُـــــــر ������������������������⁦ (@Kojack50) July 16, 2022 «Cerca de Izium, en la región de Járkov, de Tavriya, en la región de Zaporiyia y Alchevsk, en la república popular de Lugansk (fueron interceptados) ocho proyectiles de sistemas de lanzacohetes múltiples Uragán e HIMARS», afirmó el portavoz castrense.

En Zaporiyia, las fuerzas rusas golpearon el lugar de emplazamiento de un batallón de infantería mecanizada, lo que causó «hasta 65 bajas» a las tropas ucranianas y dejó 10 equipos destruidos.

