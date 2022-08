Rusia denuncia uso de minas Lepestok por parte de Ucrania

Entornointeligente.com /

El representante adjunto de Rusia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Dmitri Polianski, envió este martes una carta al secretario general del organismo multilateral donde denuncia el empleo de minas antipersona Lepestok, por parte de las tropas militares de Ucrania.

Polianski notificó que la misiva se dirigió expresamente al secretario general de la ONU, António Guterres, y al pepresentante Permanente de China, Zhang Jun, «con información adicional sobre el minado de instalaciones civiles por parte de Ucrania en Donbás con minas Lepestok», prohibidas desde 1997.

El diplomático ruso aseguró que se adjuntaron además evidencias fotográficas y aseguró que «la carta se distribuirá como documento oficial del Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU».

El pasado 29 de julio, Polianski se dirigió al Consejo de Seguridad de la ONU para hablar sobre el tema de Ucrania, y denunció las acciones terroristas que cometen las fuerzas de ese país en la región del Donbás, a través de la dispersión activa de minas Lepestok.

«Su peculiaridad es que es del tamaño de la palma de la mano, prácticamente invisible en el suelo y muy similar a un juguete infantil. Si se toca o se pisa, se produce una explosión. Dejará lisiado a un adulto y casi seguro que matará a un niño. Así que dime, ¿por qué lanzar estos juguetes mortales en la retaguardia, en medio de ciudades pacíficas?», reflexionó el alto diplomático.

En este sentido, Polianski subrayó el interés de las fuerzas ucranianas por asesinar a menores de edad, con armas suministradas por países occidentales. A la vez, el funcionario ruso destacó la insensibilidad del presidente de Ucrania, Vladímir Zelensky, ante el asesinato de niños que habitan en las zonas sur y este de su país.

Las minas antipersona Lepestok están prohibidas en Ucrania desde 1997, cuando se unió al Tratado de Ottawa, comprometiéndose a destruirlas en un periodo de cuatro años, y a no emplearlas en ningún contexto.

Recientemente comenzaron a circular en las redes sociales, videos de militares rusos desactivando ese tipo de minas en Donetsk; en tanto, los medios occidentales usaron las imágenes para difundir el presunto desmantelamiento de las Lepestok en Donbass.

Las minas Lepestok actúan a distancia y explotan una vez que la persona pisa el sensor, provocando traumas irreversibles en sus extremidades inferiores.

