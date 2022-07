Rusia culpa a Occidente de crear un problema en el sector alimentario

Entornointeligente.com /

En lo que se refiere a los problemas de la escasez de alimentos, Occidente debe eliminar las trabas que ellos mismos han creado, aseguró el canciller ruso.

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, solicitó al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que facilite en la medida de lo posible dar cauce al acuerdo firmado el viernes en Estambul que reanuda las exportaciones de grano ucraniano a pesar del conflicto.

El canciller ruso destacó que Rusia no busca que se levanten las sanciones, pero que al mismo tiempo en lo que se refiere a los problemas de la escasez de alimentos, Occidente debe eliminar las trabas que ellos mismos han creado.

Los países occidentales agudizaron la crisis alimentaria en el mundo al imponer sanciones contra Rusia que afectaron a sus exportaciones agrarias, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia en rueda de prensa conjunta con su homólogo egipcio, Sameh Shoukry.

— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) July 24, 2022 Según el canciller ruso, entre las razones principales de la crisis alimentaria que amenaza al mundo figuran la pandemia del coronavirus, la masiva emisión de billetes no respaldados por parte de los países occidentales y la sequía sin precedentes en África.

Lavrov enfatizó que Moscú no obstaculizaba la salida de buques cargueros de los puertos ucranianos y recordó que desde hace varios meses creó dos corredores humanitarios en el mar Negro para garantizar su paso seguro.

En este contexto, Lavrov subrayó que la parte rusa reafirmó durante la reciente reunión celebrada en Turquía la disposición de los exportadores de grano ruso a cumplir con sus obligaciones en su totalidad.

Lavrov explicó que en el marco del acuerdo firmado en Istambul, Ucrania asumió la responsabilidad de desminar sus aguas territoriales y permitirá que los buques salgan de allí.

Mientras tanto, el secretario general de la ONU, António Guterres, se comprometió para proporcionar el levantamiento de las restricciones logísticas y financieras impuestas por EEUU y la Unión Europea contra las exportaciones del grano ruso.

«En este momento, después de la firma de los acuerdos en Estambul, por iniciativa del secretario general de la ONU, él se ofreció como voluntario para lograr la suspensión de esas restricciones ilegítimas. Esperemos que lo logre», dijo Lavrov tras concluir las negociaciones con su homólogo egipcio, Sameh Shoukry.

