Ago 31, 2022

Rusia cierra hoy el Nord Stream

Gazprom planea shut down the Nord Stream gas pipeline to Europe hoy miércoles Agosto 31, 2022, durante varios días para realizar labores de mantenimiento, lo que ha puesto a temblar al continente, que teme por su seguridad energétic a.

Un enfrentamiento arriesgado

El cierre, programado de miércoles a sábado, se basa en lo que Reuters describió como «un enfrentamiento energético entre Moscú y Bruselas» que ha acelerado la inflación y aumentado el riesgo de recesión; aunque el gasoducto ha estado operando al 20 % de su capacidad por lo que necesita hacerle mantenimiento

La incertidumbre abunda

Gazprom cerró previamente Nord Stream durante 10 días de mantenimiento en Julio, lo que generó preocupaciones sobre si Rusia reiniciará el flujo esta vez.

Europa se ha quedado «adivinando nuevamente si se reiniciarán los suministros, a medida que las temperaturas caen y la demanda de combustible crece», según The Wall Street Journal.

Se acerca el invierno

Incluso si Gazprom reanuda el flujo de gas el sábado, se cree que Europa no ecibirá suficiente gas ruso para satisfacer sus necesidades el próximo año, debido a las expectativas de que la guerra económica con Moscú empeorará.

Es probable que Europa pueda evitar el racionamiento este invierno debido a una caída en el consumo, así como al éxito en asegurar suficiente gas temporalmente. Pero los líderes enfrentan dificultades para encontrar suministros para el próximo año y más allá, a pesar de los intentos de adquirir recursos de EE. UU., Canadá y Qatar. Estados Unidos está preocupado

John Kirby

Un vocero de la Casa Blanca dijo que Estados Unidos está preocupado por una posible escasez de energía en Europa y enfatizó que Washington trabajará para ayudar a mitigar esta amenaza.

John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, dijo «Nos uniremos a aliados y socios para tratar de hacer lo que podamos para aliviar cualquier escasez que surja».

La administración Biden, sin embargo, está recorriendo «una línea difícil» en la expansión de los suministros para Europa al tiempo que mantiene suficientes recursos en casa.

Preparándose para lo peor

Agnes Pannier-Runacher

Francia acusó a Rusia de usar gas como «arma de guerra», un día después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky describiera el comportamiento como «terrorismo económico».

Agnes Pannier-Runacher, Ministra de Transición Energética de Francia, declaró que «Muy claramente, Rusia está utilizando el gas como arma de guerra. Debemos prepararnos para el peor de los casos de una interrupción completa de los suministros».

