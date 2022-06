Rusia aumenta cooperación económica y humanitaria con Armenia

Entornointeligente.com /

El Gobierno de Rusia confirmó este jueves su voluntad de fortalecer la cooperación bilateral con Armenia y de apoyar la culminación de un acuerdo de paz de este país con Azerbaiyán.

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, tras conversaciones con su homólogo, Ararat Mirzoyán, afirmó que ambos países acordaron «contribuir a mantener altos índices de cooperación en todas las áreas de todas las formas posibles».

En ese sentido, esperan ampliar la cooperación en materia energética, incluyendo el sector nuclear y la minería, e incrementarán las misiones comerciales y foros empresariales.

Министр @AraratMirzoyan : Сегодня мы констатировали интенсивность диалога между #Арменией и #Россией на всех уровнях. В контексте дальнейшего продвижения двусторонней повестки мы положительно оценили эффективную работу всех существующих механизмов нашего стратегического союза. pic.twitter.com/VgPD2KDP9W

— MFA of Armenia���� (@MFAofArmenia) June 9, 2022 Lavrov enfatizó que «Rusia sigue siendo el principal socio comercial e inversor económico de Armenia. A pesar del declive causado por la pandemia del coronavirus, logramos volver a la trayectoria de crecimiento y aumento de la cooperación».

Asimismo, ratificó la disposición de Rusia de «ayudar a la conclusión de un tratado de paz entre Ereván y Bakú y, en general, a resolver los problemas humanitarios que persisten en esta región».

Foreign Minister of #Russia Sergey Lavrov, who is in #Armenia on a working visit, arrived at the @MFAofArmenia . @AraratMirzoyan & Sergey Lavrov held a tête-à-tête conversation, which was followed by the meeting with the participation of the delegations. pic.twitter.com/UUuRE5Gibf

— Spokesperson of MFA of Armenia (@ArmSpoxMFA) June 9, 2022 Por su parte, Mirzoyán aseguró que «Armenia sigue creyendo que las tropas de mantenimiento de la paz de Rusia son capaces de restaurar el statu quo, que fue establecido por el acuerdo trilateral del 9 de noviembre de 2020 e interrumpido por la invasión de las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán».

Previamente, Rusia expresó su apoyo a la implementación de los acuerdos alcanzados en noviembre de 2020 para culminar las hostilidades en el enclave de Nagorno Karabaj.

En medio del contexto actual, Moscú necesita de la estabilidad regional ante la creciente amenaza occidental y la expansión de las fronteras militares de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

