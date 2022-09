Rusia analizará fugas en gasoductos ante Consejo de Seguridad

Entornointeligente.com /

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, informó este miércoles que su país pretende convocar una sesión oficial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) para analizar las fugas de gas que tuvieron lugar en los gasoductos Nord Stream1 y Nord Stream 2.

A través de su canal en la plataforma de mensajería Telegram, la diplomática rusa hizo pública las aspiraciones del Gobierno de ese país, y calificó de provocaciones lo ocurrido con ambos gasoductos que unen a Rusia con Alemania el pasado 26 de septiembre.

En esa jornada, la empresa Nord Stream 2 AG notificó una fuga de gas en las tuberías que pasan por el fondo del mar Báltico cerca de la isla Bornholm, por causas desconocidas, y las autoridades rusas no desestiman que se trate de un sabotaje.

Mas evidencia circunstancial sobre el sabotaje al gasoducto, EEUU es el sospechoso número uno.

Dice:

«Si Rusia invade Ucrania > DE UNA FORMA U OTRA < North Steam 2 no avanzará. pic.twitter.com/tYFnPqSrc7 — Prohibido Saber (@prohibidosaber) September 28, 2022 Asimismo, los daños a los gasoductos ocurrieron en el contexto en que Letonia desarrollaba acciones militares con pruebas de tiro con misiles en el mar Báltico, a raíz de los cual la Red Sismológica de Suecia alertó de la ocurrencia de explosiones submarinas en el territorio. Desde fines del pasado mes de agosto, Rusia suspendió el paso del gas a Alemania por el Nord Stream 1, con motivo de las sanciones occidentales que impiden a la compañía Siemens reparar las turbinas, para enviar anualmente hacia Europa 55.000 millones de metros cúbicos. Mientras, el canciller alemán Olaf Scholz bloqueó el recién construido Nord Stream 2 desde febrero, por sus conflictos geopolíticos con Rusia. Nuevas sanciones contra Rusia Esta jornada también trascendió la propuesta de un octavo paquete de sanciones contra Rusia por parte de la Comisión Europea, con el propósito de sentar las bases para fijar un precio máximo del crudo ruso en el mercado europeo. Según precisaron la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y el Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, las medidas de corte económico pretenden limitar la capacidad industrial y militar rusa. Russia has escalated the invasion of Ukraine to a new level. And we are determined to make the Kremlin pay the price for this further escalation. Today, we are proposing a new package of biting sanctions against Russia ↓ https://t.co/MrirRm1m4l — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 28, 2022 Las medidas incluyen que Rusia deberá exportar petróleo a terceros países a través de un oleoducto instalado en Hungría y no por barco, a partir del próximo 5 de diciembre. Se busca prohibir además una serie de importaciones de productos rusos en el mercado europeo, que significarían una pérdida de ganancias que ronda los 7.000 millones, así como vetar las exportaciones de tecnología militar europea hacia Rusia, en aras de debilitar las potencialidades del Ejército de ese país. Von der Leyen también instó a las empresas europeas a dejar de ofrecer servicios a Rusia, así como prohibir a los ciudadanos sentarse en consejos de administración de empresas estatales rusas. Asimismo, Europa ampliará el listado de personas y empresas responsables de las consultas ilegales en Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, en aras de establecer sanciones contra ellos, en represalia contra la movilización de reservistas decretada por el presidente ruso, Vladimir Putin y los referendos de adhesión a Rusia realizados en las regiones ucranianas.

