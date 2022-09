Rusia amenaza con cortar suministro de petróleo si los países limitan precio

Entornointeligente.com /

EFE | LA PRENSA DE LARA.- Rusia amenazó hoy con suspender el suministro de petróleo y productos derivados del petróleo a los países que decidan limitar el precio del crudo ruso.

«Si imponen restricciones a los precios, simplemente no suministraremos petróleo y productos derivados de petróleo a las empresas o Estados que las imponen, ya que no trabajaremos de manera no competitiva «, dijo el viceprimer ministro Alexander Novak en declaraciones recogidas por la agencia oficial TASS.

Los ministros de Finanzas de los países del G7 (EEUU, Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia, Canadá y Japón) debatirán el viernes la idea de poner un precio límite a las exportaciones de petróleo ruso para evitar que el Kremlin se haga con cuantiosos ingresos a medida que aumenta el precio del barril de crudo.

Novak calificó las propuestas de imponer un tope al precio del petróleo ruso de «completamente absurdas», y agregó que la medida podría destruir por completo el mercado mundial del crudo.

«La interferencia en los mecanismos de mercado de una industria tan importante como la industria petrolera, que es la más importante en términos de garantizar la seguridad energética de todo el mundo , solo desestabilizará el mercado petrolero», afirmó.

Novak señaló que aquellos consumidores europeos y estadounidenses que ya están pagando altos precios por la energía ahora, serán los primeros que paguen por la medida.

«Esto arruinará por completo el mercado», enfatizó el viceprimer ministro.

Descarga nuestra app aquí o escanea el código QR

LINK ORIGINAL: La Prensa de Lara

Entornointeligente.com