Rusia acusa a la OTAN de impedir solución política en Ucrania

El canciller ruso indicó que EE.UU. y la OTAN son totalmente indiferentes al destino de Ucrania como actor internacional independiente.

El canciller ruso Serguéi Lavrov, afirmó el viernes que los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte hacen todo para impedir una salida política al actual conflicto entre su país y Ucrania.

Rusia desmiente supuesta amenaza de guerra nuclear

En entrevista concedida a la agencia china Xinhua, Lavrov señaló que la OTAN llena a Ucrania con armas bajo el argumento de hacer frente a la operación militar rusa en la región del Dónbas, aunque en realidad EE.UU. y la UE son totalmente indiferentes al destino de Ucrania como actor internacional independiente.

Sin embargo, Lavrov indicó que EE.UU. y sus aliados europeos pueden contribuir a la solución del conflicto, pero dejando de lado algunos de los puntos de su política respecto a Kiev.

«En primer lugar, deberían entrar en razón y dejar de suministrar armas y municiones a Kiev. El pueblo ucraniano no necesita misiles antiaéreos o antitanques, sino la resolución de los problemas humanitarios urgentes», subrayó Lavrov.

#Russian Foreign Minister Sergey #Lavrov , in an interview with the Chinese #Xinhua news agency, urged #NATO countries to stop supplying weapons to #Ukraine . pic.twitter.com/4tnWTExnhB

— NEXTA (@nexta_tv) April 30, 2022 Unos 40 países se reunieron el martes en Alemania para coordinar una aceleración de los suministros de equipos militares reclamados por Kiev.

El canciller ruso instó a Occidente a dejar de encubrir a Ucrania, de lo contrario, Washington, Bruselas deberán aceptar su responsabilidad por los crímenes de guerra cometidos por nacionalistas ucranianos y mercenarios.

Ante esta situación, Lavrov llamó a las autoridades ucranianas a poner fin a sus provocaciones incluidas las que se llevan a cabo en el espacio mediático.

«Las unidades ucranianas, utilizando a los civiles como escudos humanos, llevan a cabo bárbaros bombardeos de ciudades, como hicieron en Donetsk y Kramatorsk. Se burlan de los militares rusos detenidos con crueldad animal, publicando sus atrocidades en Internet», recordó el canciller ruso.

NATO countries are doing everything to prevent the completion of the special operation of the Russian Federation in Ukraine through political agreements. This was stated by Russian Foreign Minister Sergei Lavrov in an interview with the Xinhua news agency.

— Другой Ерёмин (@drugoieriomin) April 30, 2022 Sobre los diálogos, el diplomático ruso detalló que las delegaciones de Rusia y Ucrania llevan a cabo las negociaciones a diario por videoconferencia. De acuerdo a Lavrov entre los puntos de un virtual acuerdo final deberán figurar el estatus neutral, no nuclear, desmilitarización de Ucrania, así como las garantías de seguridad.

Lavrov acentuó que la agenda del diálogo incluye también los temas de desnazificación del territorio ucraniano, el levantamiento de sanciones y el estatus del idioma ruso, entre otros.

