Rusherking, la explosión mediática y «Olvidate»: «La música es la salida a todo»

Antes de haberse colado en los sitios noticiosos por una relación de alto perfil , Rusherking ya se había ganado un lugar importante en el panorama de la nueva música argentina. Rapero de Santiago del Estero nacido Thomas Tobar , despuntó en el freestyle una velocidad que se hizo marca registrada. Transitó la escena hasta que hizo la transición al estudio y comenzó a estrenar sus temas, todos bailables y con potencial de éxito.

El último, la excusa de esta entrevista, es » Olvidate «, una canción de desamor con frío videoclip filmado en Bariloche.

«El tema nace de un sentimiento mío, es una canción muy personal», cuenta Rusher a El País. «Me gusta mucho hablar del amor, y en esta canción hablé del desamor desde otro lado. Mucha gente se sintió identificada y siento que fue un muy buen resultado. La hicimos en una horita, es de esas canciones que fluyen al toque, que salen solas. El verso salió del freestyle, improvisado; es muy especial para mí».

Rusherking viene de frecuentar Uruguay. En las últimas semanas, llegó un par de veces a Montevideo para reencontrarse con su pareja, China Suárez , que filmaba una película en la ciudad. De este país dice que le gusta mucho y que siempre dan «ganas de volver». También dice, cuando recuerda aquellos titulares que informaban que él y la actriz se vendrían a vivir de este lado del río, que los medios comentan «muchas boludeces».

De eso y más, esta charla.

—¿Cómo saliste de la explosión mediática que te tocó vivir recientemente?

—Al principio me costó más porque no estaba involucrado al nuevo mundo este, pero hoy ya me cago de risa. Entiendo que es un poco el juego y me lo tomo con humor.

—En esos momentos más complicados, ¿cuánto te refugiaste en la musica? ¿Cuánto te ayudó?

—Demasiado. La música siempre es la salida a todo. Es lo que amo hacer, lo que más disfruto, la forma en la que me desahogo, me distraigo, me entretengo. Siempre uso la música como un medio cuando estoy mal, y cuando estoy bien.

—Hiciste «Olvidate» en apenas una hora. ¿La velocidad es algo bien propio de tu formación en el freestyle?

—Puede ser que la velocidad sea algo que me caracterice. A veces es totalmente lo contrario. A la hora de componer me tomo mucho tiempo, pero a veces saco las cosas al toque. Depende de qué tan inspirado esté. Para ir al estudio necesito estar libre todo el día, estar tranquilo, ir de ojotas. Ahí es cuando fluyen mejor las cosas (se ríe).

—¿Cómo te llevás con la presión que se va sumando a medida que tu carrera va creciendo, hay más público y todo se vuelve un poco más difícil?

—Me llevo bien, la verdad. Antes me afectaba mucho la presión porque era todo muy nuevo para mí. Hoy en día entiendo mi posición, mi lugar, y trato de dar lo mejor. Hay canciones que gustan más y otras menos, no se puede poner contento a todo el mundo, pero sí puedo estar contento yo con mi trabajo y trato de enfocarme en eso, y en dar lo mejor de mí a la gente.

Rusherking. Foto: Difusión —¿Cuál fue el mayor desafío al que te enfrentaste cuando hiciste la transición de ese mundo de la plaza al estudio?

—El desafío más grande con el que lidié creo que es con mi voz, con cantar, porque no tenía registro de haber cantado nunca en mi vida, y de un día para otro me tuve que poner exigente para llegar a las notas que quería, focus con eso.

—Sos parte de una generación a la que le están pasando muchas cosas, artística y creativamente. ¿Han tenido que demostrar el talento? ¿Hubo que romper prejuicios?

—Siempre está el prejuicio. Yo soy de Santiago del Estero y allá la música urbana no estaba bien vista, el freestyle, la plaza no estaban bien vistos, y me costó romper con eso porque imaginate que hasta mis papás no lo veían bien. No veían bien que me juntara con mis amigos a tirar freestyle porque supuestamente era un ambiente donde pasaban cosas malas. Me costó mucho demostrarles que no era así y que yo iba a la plaza a tratar de vivir de lo que amaba. Me costó romper con esa idea, pero hoy en día ya no.

—Hoy en día estás en otro presente. ¿Qué marca la llegada de «Olvidate»?

—Es el primer tema de muchos que se vienen ahora, temazos que estoy muy feliz de que vayan a salir, colaboraciones increíbles con artistas increíbles con los que me ha tocado trabajar, componer, viajar por el mundo con ellos. «Olvidate» es la primera bombita que se viene y durante setiembre, octubre y noviembre vamos a romper todo.

