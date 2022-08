Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Acidente de Anne Heche Desmatamento Ursa come mel alucinógeno Circuito sertanejo Rushdie mostra primeiros sinais de recuperação e já fala 'algumas palavras', diz filho do escritor Britânico está internado em um hospital no estado da Pensilvânia depois de ter sido esfaqueado no pescoço e abdômen. Por France Presse

14/08/2022 15h00 Atualizado 14/08/2022

Quem é Salman Rushdie?

O escritor britânico Salman Rushdie «começou a se recuperar», informou neste domingo (14) seu agente, dois dias depois de ter sido esfaqueado em um evento literário no estado de Nova York .

«Ele não respira mais por aparelhos, sua recuperação começou», informou Andrew Wylie em um comunicado enviado a vários veículos.

Salman Rushdie é extubado e consegue falar, afirma colega do escritor O que se sabe sobre o homem acusado pelo ataque contra o escritor em Nova York

«Vai levar tempo. Os ferimentos são graves, mas sua condição está indo na direção certa», disse Wyle.

O agente havia explicado que Rushdie poderia perder um olho e que também sofreu lesões no fígado.

A família está «extremamente aliviada» por ele ter saído do respirador e dito «algumas palavras», comentou um dos filhos do escritor, Zafar Rushdie, no Twitter.

«Apesar da gravidade de seus ferimentos, de vida ou morte, seu senso de humor briguento e insolente permanece intacto», acrescentou.

O escritor, que passou anos sob proteção policial depois que líderes religiosos islâmicos ordenaram sua morte alegando que ele blasfemou o Islã em seu romance «Versos Satânicos» , se preparava para falar em um evento literário na sexta-feira quando um homem saiu da plateia e o esfaqueou no pescoço e abdômen.

O suspeito, Hadi Matar, de 24 anos, foi derrubado no chão por guardas e espectadores antes de Rushdie ser transportado de helicóptero para um hospital.

Matar compareceu ao tribunal no sábado e se declarou inocente das acusações de tentativa de homicídio e agressão com arma. Ele permanece detido sem direito a fiança.

Filho de pastor

As autoridades americanas deram poucas informações sobre Matar ou as razões do ataque.

Sua família aparentemente vem da cidade libanesa de Yaroun, no sul do Líbano , embora ele tenha nascido nos Estados Unidos, de acordo com uma autoridade libanesa.

1 de 1 Salman Rushdie foi atacado durante palestra no oeste do estado de Nova York — Foto: GETTY IMAGES/BBC Salman Rushdie foi atacado durante palestra no oeste do estado de Nova York — Foto: GETTY IMAGES/BBC

Os pais de Matar são divorciados e seu pai, um pastor, ainda mora no Líbano , informou um jornalista da AFP que visitou o local.

Rushdie, de 75 anos, viveu evitando uma sentença de morte proferida em 1989 pelo líder espiritual iraniano aiatolá Ruhollah Khomeini, que ordenou que todos os muçulmanos matassem Rushdie.

A ordem religiosa (fatwa) foi emitida depois que Rushdie publicou «Versos Satânicos», que foi considerado uma blasfêmia por muitos muçulmanos.

Salman Rushdie: representante do Hezbollah afirma que grupo 'não sabe nada' sobre ataque a escritor

Em recente entrevista à revista alemã Stern, Rushdie contou como, depois de muitos anos vivendo sob ameaça de morte, sua vida estava «voltando ao normal».

Depois de se estabelecer em Nova York , ele se tornou cidadão americano em 2016.

Apesar das ameaças contínuas à sua vida, era frequentemente visto em público e muitas vezes sem proteção perceptível.

A segurança não era particularmente grande na sexta-feira, quando compareceu numa instituição em Chautauqua que realiza atividades culturais nesta cidade próxima a Buffalo.

O ataque provocou indignação entre intelectuais, políticos e pessoas comuns em todo o mundo.

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse que o escritor foi vítima de um «ataque feroz» e elogiou Rushdie «por se recusar a ser intimidado ou silenciado».

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse estar «horrorizado».

Houveram, porém, manifestações de satisfação em países islâmicos como Irã ou Paquistão .

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com