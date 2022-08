Rushdie começou «caminho de recuperação», mas «será longo»

Entornointeligente.com /

«Ele já está fora do ventilador, o caminho para a recuperação começou», disse o agente Andrew Wylie, em comunicado enviado a vários meios de comunicação. «Será longo; os ferimentos são graves, mas sua condição está a ir na direção certa», disse Wylie.

Relacionados internacional. Polícia britânica investiga ameaça contra J.K. Rowling após mensagem de apoio a Rushdie

nova iorque. Salman Rushdie já não está ligado ao ventilador e consegue falar

O agente disse anteriormente que Rushdie poderia perder um olho e que também sofreu ferimentos num braço e no abdómen.

Também o filho do autor disse neste domingo que a família está «extremamente aliviada» por Rushdie ter deixado de estar ligado a um ventilador e ter já conseguido «dizer algumas palavras».

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever «Embora os ferimentos que mudaram a sua vida sejam graves, o seu habitual sentido de humor agressivo e desafiador permanece intacto», disse Zafar Rushdie em comunicado.

O autor, que passou anos sob proteção policial depois de líderes iranianos terem pedido a sua morte pela representação do Islão e do profeta Maomé no seu romance «Versículos Satânicos», estava prestes a discursar num festival literário na sexta-feira, na zona Oeste do estado de Nova Iorque, quando um homem correu para o palco e o esfaqueou repetidamente no pescoço e no abdómen.

O suposto agressor, Hadi Matar, 24, foi atirado ao chão por funcionários e outros membros da plateia antes de ser levado sob custódia policial.

Foi presente a tribunal no sábado e declarou-se inocente das acusações de tentativa de homicídio.

Interrogações sobre o suspeito A polícia e os promotores forneceram poucas informações sobre os antecedentes de Matar ou a possível motivação por trás do seu ataque.

A família de Matar é oriunda da aldeia de Yaroun, no sul do Líbano, embora ele tenha nascido nos Estados Unidos, de acordo com uma autoridade libanesa.

Um repórter da AFP que visitou a aldeia no sábado foi informado de que os pais de Matar eram divorciados e que o seu pai – um pastor – ainda morava lá. Os jornalistas que se aproximaram da casa do seu pai foram afastados.

Rushdie sentia estar «a voltar ao normal» Numa entrevista recente à revista alemã Stern, Rushdie falou sobre como, depois de tantos anos a conviver com ameaças de morte, sua vida estava «a voltar ao normal».

«Desde que moro nos Estados Unidos, desde o ano 2000, não houve nenhum problema», disse.

Rushdie tornou-se cidadão americano em 2016. Apesar da contínua ameaça à sua vida, ele era cada vez mais visto em público – muitas vezes sem segurança percetível.

A segurança não foi particularmente rígida no evento de sexta-feira no Chautauqua Institution, que hospeda programas de artes numa tranquila comunidade à beira do lago perto da cidade de Buffalo.

O esfaqueamento provocou indignação internacional de políticos, figuras literárias e pessoas comuns. O presidente dos EUA, Joe Biden, lamentou um ataque «cruel» e elogiou Rushdie pela «sua recusa em ser intimidado ou silenciado». O líder britânico Boris Johnson disse estar «chocado».

Mas o ataque também atraiu aplausos de radicais islâmicos no Irão e no Paquistão.

Matar está detido sem fiança e foi formalmente acusado de tentativa de homicídio em segundo grau e agressão com arma.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com