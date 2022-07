Ruraq maki celebra el Día Nacional del Pisco con degustaciones de nuestro licor bandera

Entornointeligente.com /

Como parte del tour gastronómic o dirigido por el Museo de la Gastronomía Peruana en el patio Las Artes, los visitantes pueden degustar tres variedades del pisco «Don Reynaldo» de la Finca 314 de Carmen Robatty Abrill de Moquillaza. Además, conocerán la historia de esta empresa iqueña que fue fundada en 1821 por doña Etelvina viuda de Mendoza, cuyos secretos han pasado de generación en generación, sobre todo a las mujeres de esta familia. En el stand de Finca 314, el público encontrará el pisco «Don Reynaldo» de las variedades quebranta, torontel y acholado a 55 soles. Cabe indicar que la producción de esta línea ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales como la Medalla de Oro España Cinve Awards 2018 (pisco puro quebranta) y la Medalla de Oro Nacional y Medalla de Oro Regional del Concurso Nacional de Pisco 2019 (pisco acholado), entre otros. Y para endulzar el paladar de los concurrentes, el stand de «Bakáu & Liberato», una empresa familiar de la región San Martín, especialista en la producción de chocolates, ofrece las chocotejas de guindón con pisco, un dulce hecho con cacao al 65%, a solo 4 soles la unidad. La marca Bakáu ha sido condecorada con más de 50 medallas otorgadas por el International Chocolate Awards, Academy of Chocolate y Singapore Chocolate Awards. En este mismo stand, el público puede degustar y adquirir los licores de crema de café y cacao (geisha), mokaccino y algarrobina y cacao (choco algarrobina) hechas a base de pisco y cacao , a 35 soles la botella de 500 ml. Y si desea probar estos licores de una forma tradicional, en el stand de Don Tomás Pilco Puma , ubicado en la sala Kuélap, en el mezzanine de la sede ministerial, encontrará vasos pisqueros elaborados en madera de aliso, un árbol que este maestro artesano cuida y protege en su natal Sunchumarca, centro poblado del distrito de Chinchaypu jio, en la provincia cusqueña de Anta. Para la elaboración de los vasos pisqueros, don Tomás se demora casi una hora en lijar y dejar el producto terminado. Cada vaso es ofrecido a 3 soles, mientras que la bandeja de madera de aliso para llevar estos bellos recipientes, los vende a 15 soles. Lea también: Ruraq Maki: artesanos muestran su arte en La Libertad, Ayacucho, Tacna y San Martín Además, en su stand el público puede encontrar una variedad de cucharas, vasos, tazas, platos, copas y keros, todos elaborados con madera de aliso que se caracteriza no solo por su durabilidad sino también porque, según señala Don Tomás, no distorsiona el sabor de las bebidas o alimentos que en sus piezas se coloquen. Ruraq maki La edición de «Ruraq maki, hecho a mano» reúne a 125 artesanos y artistas tradicionale s en la sede del Ministerio de Cultura hasta el 31 de julio, en el horario de las 10:00 a 20:00 horas. El ingreso es libre y se realiza por la puerta ubicada en la avenida Javier Prado Este 2465, en el distrito limeño de San Borja. En esta oportunidad, los visitantes encontrarán expresiones como alfarería y cerámica, textiles, cestería, talabartería, imaginería, mascarería, luthería, joyería, sombrería, pintura tradicional, talla, mates y huingos, juguetería; igual que en otras regiones donde igualmente se lleva a cabo este encuentro cultural. Ruraq maki tiene como objetivo principal la salvaguarda del patrimonio inmaterial a través de la comercialización de artesanía y arte tradicional, con el propósito de garantizar un ingreso económico a los artesanos (portadores de estos conocimientos) y la divulgación de las múltiples tradiciones artesanales que conservan la historia de la diversidad cultural en el Perú. Más en Andina: ???? Sepa cómo reconocer un pisco auténtico y disfrutar de su fuerza y personalidad.?? https://t.co/KMbhyTLBr2 ?? @IndecopiOficial brinda recomendaciones al celebrarse hoy el Día Nacional de nuestra bebida bandera. pic.twitter.com/66HqLg1N1U

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 24, 2022 Publicado: 24/7/2022 Noticias Relacionadas Sector Cultura: Trujillo será nuevamente una de las sedes de Ruraq maki Ruraq Maki: un encuentro cultural que rendirá homenaje al arte tradicional y al Perú Amazonas: comunidad Quelucas de La Jalca lucirá arte textil en Ruraq Maki 2022 Ministro Salas: «Ruraq Maki nos permite exportar al mundo nuestro bello arte tradicional»

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com