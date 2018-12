RuPaul's Drag Race: ¿es Gia Gunn la villana de “All Stars 4”?

Entornointeligente.com / Gia Gunn ha llegado a “RuPaul’s Drag Race: All Stars 4” para poner el reality de cabeza. Desde el primer episodio, estrenado la semana, la drag queen transgénero se vislumbraba como un dolor de cabeza para las otras reinas. Había sido muy crítica con varias de ellas, pero eso solo era el comienzo.

En el segundo episodio, estrenado el último sábado en Netflix, Gia Gunn está decidida a ser la villana de la temporada. La drag queen revivió una rivalidad pasada con su compañera Farrah Moan , y aunque fue aconsejada por las demás reinas en solucionar esta disputa, Gia Gunn tuvo una cuestionada actitud al querer "resolver las cosas".

*LAS SIGUIENTES LÍNEAS CONTIENEN SPOILERS*

Gia se acercó a Farrah para decirle que sus compañeras en el reto de la semana consideraban que era la más débil. La joven drag queen trató de defenderse, pero Gia Gunn continúo con sus ataques, recordando una pelea pasada entre ellas.

Farrah Moan no estaba dispuesta a seguir escuchando y le pidió que la dejara maquillarse, pero Gia Gunn no lo hizo. Monique Heart, líder de uno de los equipos en el reto, salió en defensa de Farrah Moan y le increpó a Gia su manera de abordar la situación.

Pero eso no fue todo. Cuando Farrah Moan fue puesta entre las peores de la semana, Gia Gunn fingió una disculpa, solo para recordar que si Farrah era eliminada durante episodio, ella quería dejar las cosas en paz. Las otras drag queens cuestionaron la actitud de Gia en querer resolver sus problemas en un mal momento. “Es hora de que Gia se vaya”, dijo Trinity The Tuck.

Gia Gunn se ha manifestado en Twitter sobre su participación en el reality, y ha dicho que nada de lo que pasa en el programa es real.

Believe what you want…I know who I am. And apparently a lot of you do too 🙂 It’s a TV show about drag. Nothing real about any of this! https://t.co/drBxYu1U6p

— Gia Gunn (@GiaGunn) 20 de diciembre de 2018 VALENTINA GANÓ EL RETO

Los jueces RuPaul, Michelle Visage, Ross Mathews, y las invitadas Ciara y Kacey Musgraves destacaron el trabajo de las drag queens Valentina y Monét X Change, quienes se enfrentaron en un lip sync con el tema “Into you” de Ariana Grande. El temor de Valentina al interpretar la canción era justificado, luego que fuera descalificada en la temporada 9 por no saberse la canción “Greedy” de Grande.

Finalmente, Valentina ganó el lip sync, y fue ella quien envió a casa a Farrah Moan.

