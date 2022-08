Rumores de embarazo, guardaespaldas y millones en danza: el conflicto detrás del divorcio de Francesco Totti e Ilary Blasi

Entornointeligente.com /

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! Después de que se diera a conocer el nombre del hombre con el que la presentadora de TV se habría enviado mensajes comprometedores, ahora el Corriere della Sera afirmó que el ex capitán de La Loba puso un guardaespaldas a disposición de Noemi Bocchi , la mujer con la que el futbolista se habría estado viendo tras enterarse de la relación que su esposa mantenía con su entrenador personal.

El periódico en cuestión afirmó que la rubia fue vista por las calles acompañada por una persona robusta , quien tiene la tarea de protegerla tanto de los paparazzis como de algunos fanáticos que pudieran molestarla.

Ambos anunciaron su separación públicamente @francescototti

En Italia el tema está en el centro de todos los medios y en las últimas semanas empezaron a circular rumores de un posible embarazo de la nueva pareja de Francesco que dispararon una pregunta: ¿Cuándo hará oficial su nuevo romance?.

El histórico capitán sólo anunciará oficialmente su relación después de separarse de forma legal de Ilary, según los rumores de un «acuerdo secreto» entre el ex futbolista y Noemí, algo que apuntó el Corriere . «Totti no puede confirmar los rumores que lo vinculan desde hace un año al lado de otra mujer porque, desde el punto de vista legal, esto tendría un peso. Por lo tanto, el capitán debe mantener su distancia con Bocchi», amplió la revista semanal Chi .

Sin embargo, esta noticia podría tardar más de lo esperado ya que el proceso de divorcio todavía no ha comenzado y, una vez que inicien los papeleos, tendrá un largo desarrollo ya que hay un patrimonio considerable en juego tras 20 años de relación.

Totti y Blasi comparten tres hijos en común @francescototti

Tras anunciar formal y públicamente su separación, la presentadora de TV optó por irse de vacaciones con los tres hijos que tienen en común (Cristian, Chanel e Isabel), mostrándose muy feliz en sus cuentas oficiales mientras posaban juntos en una isla de Tanzania. Totti, en cambio, no usa sus redes sociales desde julio.

» Después de 20 años juntos, lamentablemente mi historia de pareja con Ilary se ha terminado. Todo lo que he dicho en estos últimos meses ha sido para tratar de proteger a nuestros hijos. He intentado superar la crisis de mi matrimonio pero hoy comprendo que la separación, aunque dolorosa, ya no es evitable. Seguiré unido a Ilary en la educación de nuestros maravillosos tres hijos , siempre con gran respeto por mi mujer», expresó en un comunicado que se difundió entre la prensa el futbolista que se consagró campeón del mundo en 2006 con el seleccionado italiano.

Por su parte, la modelo y presentadora italiana explicaba: «El proceso de separación quedará como un hecho privado y no seguirán otras declaraciones por mi parte. Invito a todos a evitar especulaciones y sobre todo, a respetar la privacidad de mi familia». Totti, de 45 años, se casó con Blasi (41) el pasado 19 de junio de 2005.

