Rui Rio abandona Parlamento, mas não se vai reformar

Entornointeligente.com /

Dois meses depois de ter deixado formalmente a liderança dos sociais-democratas, Rui Rio está de saída do Parlamento. A decisão de abandonar os corredores da Assembleia da República que conhece bem desde 1991 encerra a sua carreira política que começou na Juventude Social-Democrata, mas não a sua intervenção cívica. Ainda sem decisões tomadas relativamente ao que vai fazer nos próximos tempos, o ex-presidente do PSD tem uma certeza: não pretende para já calçar as pantufas, leia-se, reformar-se.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com