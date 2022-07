Rui Moreira revela que Câmara vai deixar de apoiar Bombeiros Voluntários do Porto

Entornointeligente.com /

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, adiantou esta segunda-feira que o município vai deixar de apoiar os Bombeiros Voluntários do Porto até «os problemas internos» da corporação estarem resolvidos.

«Vai deixar de existir apoio exatamente por causa dos problemas que a associação tem», adiantou esta segunda-feira o independente Rui Moreira durante a reunião do executivo.

O autarca, que respondia a uma questão levantada pela vereadora Maria Manuel Rola, do BE (em substituição de Sérgio Aires), salientou que a decisão foi «articulada» com o ministro da Administração Interna, José Luis Carneiro, até porque os apoios dados à associação são, neste momento, «penhorados».

Subscrever «Se entretanto a situação se resolver, voltamos a apoiar», garantiu o independente, dizendo não poder intervir no conflito em que a corporação vive há anos.

Também a vereadora com o pelouro da Proteção Civil na Câmara do Porto, Catarina Araújo, assegurou que «o socorro não está em causa na cidade».

A corporação vive, há anos, uma situação de acusações de ambas as partes por alegados incumprimentos e irregularidades e que fez com que, em junho, o quartel tenha sido fechado por falta de pessoal na central telefónica.

Em 05 de julho, uma profissional daquela corporação revelou à Lusa que os Bombeiros Voluntários do Porto ficaram com as contas penhoradas devido a incumprimento no pagamento de uma dívida de cerca de 40 mil euros a um bombeiro.

Em causa está o incumprimento da sentença do Tribunal do Trabalho do Porto a uma ação interposta em 2019 por um dos oito bombeiros que viram o seu despedimento «ser considerado ilícito» por aquele tribunal e ao pagamento das «respetivas indemnizações», acrescentou Paula Silva.

