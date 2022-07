Rui Moreira: «Devia olhar-se para o aeroporto do Porto como uma possibilidade [para aliviar a Portela]»

Entornointeligente.com /

Em entrevista ao programa Hora da Verdade do PÚBLICO e da Rádio Renascença, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, que está a cumprir o seu terceiro e último mandato na autarquia portuense, diz que o Porto tem uma alternativa para aliviar temporariamente o Aeroporto Humberto Delgado: mudar voos para o norte do país enquanto não se faz um novo aeroporto.

