Ruglio-Damiani, una relación que empezó bien y se fue desgastando: cruces y chicanas a lo largo del tiempo

«Fuiste el que allá, por el año 2008 o 2009, tuvo la generosidad de abrirme las puertas del club y eso que no tenía ni un apellido vinculado al fútbol, ni ninguna experiencia en esto», expresó Ignacio Ruglio a Juan Pedro Damiani apenas unos minutos después de haber ganado las elecciones de Peñarol en diciembre de 2020.

«Soy un agradecido a Juan Pedro, siempre lo voy a ser y le dije que lo voy a demostrar con hechos. Que hayamos tenidos diferencias políticas nunca va a quitar el enorme respeto que le tengo», agregó el actual mandatario aurinegro en aquella ocasión.

Es verdad que cortocircuitos entre ambos hubo varios a lo largo de los años, sobre todo cuando uno era presidente y el otro parte de la oposición, pero mucho llamó la atención las declaraciones de ambos en la pasada jornada.

Foto: Archivo El País. «El presidente actual todo lo que tiene lo heredó y ha desarmado gran parte de eso (…) El único consejo que le di, que creo que no lo tomó, es que pensara en grande», explicó Damiani en el programa 100% Deporte de Sport 890.

«Hace cinco años me fui del club y pienso que no se puede gobernar con el espejo retrovisor. Me duele que el presidente lo haga y haya borrado lo que hemos hecho en el club (…) Hace cinco años que me fui, no sigas hablando de mí», agregó.

Por otra parte, aseguró: «Que Nacho Ruglio hable de ordenar la economía es como que un vegetariano hable de la industria frigorífica».

Tras las declaraciones del expresidente aurinegro, Ignacio Ruglio hizo su descargo y más allá de no nombrarlo aseguró: «Siempre fui un tipo de vivir sencillo y de ganarme las cosas sin que mi padre me regalara nada, me dejó la enseñanza de laburar, a veces me fue mejor y otras no tanto».

«Solo espero algún día cumplir mi otro sueño que es tener un lavadero… de autos», apuntó con ironía. En mayo de este año, Damiani fue sobreseído por la Justicia argentina en el marco de la megacausa judicial conocida como la «Ruta del dinero K».

«Sigo en el mismo lugar de siempre, paradito ahí, en la tribuna, solo y sin seguridad. En la misma tribuna a la que voy desde el año 90 y a la que voy a seguir yendo luego de terminada mi presidencia porque Peñarol es mi vida, no mi negocio», sentenció Ruglio.

Foto: Nicolás Pereyra. El tema Griezmann: En 2016, Ignacio Ruglio llegó a España con un objetivo que terminó cumpliendo: le entregó a Antoine Griezmann su carnet de socio de Peñarol y dos camisetas del club.

«Me aseguró que con su carrera más avanzada le gustaría darse el gusto de jugar en Peñarol. ¿Quién te dice que con 29, 30, 31 no pueda darse?», había indicado Ruglio.

Un año más tarde, Juan Pedro Damiani opinó: «El origen de Nacho (Ruglio) es la Barra Ámsterdam. Él quería representar a la hinchada en la conducción del club. Tenemos que ser realistas y no vender humo».

«Los contactos se hacen con el tiempo. No se hacen llevándole una camiseta a Griezmann para sacarse una foto», continuó en diálogo con Tirando Paredes y añadió: «Viajó a la final de la Champions League y no consiguió entrada. ¿Qué contacto tenés entonces?».

«Nachito»: «Mi único sueño grande fue el de ser presidente de Peñarol que por suerte a ‘Nachito’ se le dio, enfrentándose solito a un montón de gente con el único objetivo de ordenar el club», expresó Ruglio en la pasada jornada en su estado de Whatsapp. El apodo Nachito no es la primera vez que aparece en sociedad.

En 2019, en declaraciones a Sport 890, Ruglio admitió: «Cuando yo no hacía política en el club tenía una gran relación con Damiani. Supe ser una persona de confianza para él. Si me voy de Peñarol, seguramente me vuelva a llamar Nachito y no Ruglio».

En 2020, en diálogo con Vamos que Vamos el que fue muy crítico fue Ignacio Ruglio que sentenció: «Quiero que Damiani no esté más en el club. Creo que administran mal el club, en lo deportivo pésimo, en lo económico muy mal, en lo social estoy en las antípodas».

Las elecciones: Tras el mandato de Jorge Barrera, Peñarol debía elegir a su nuevo presidente. Juan Pedro Damiani se postuló por el oficialismo, mientras que Ignacio Ruglio, una vez más, fue como oposición.

Distinto a lo que había ocurrido en anteriores ocasiones el hincha de Peñarol confió en el actual presidente de Peñarol. Ruglio ganó en las urnas y así tomó el mando de la institución, el que tendrá hasta fines de 2023.

«Voy a trabajar desde mañana mismo para que la nueva Asamblea Representativa nombre a Juan Pedro como presidente honorario en agradecimiento a su gestión, al estadio y aunque muchos no entiendan esta medida, es de justo reconocimiento a lo que hizo y a los enormes galardones que tuvo durante este tiempo», agregó Ruglio en su discurso post-consagración.

Ruglio y Damiani. Distintos, con opiniones opuestas y con un cruce entre ambos que avivó el fuego cruzado que durante mucho tiempo vivió una pausa.

