Rugby, handball y el plan para recibir la fase final de Libertadores: Uruguay apuesta a ser un hub deportivo regional

Con la idea de que Uruguay se transforme en un hub deportivo en tiempos de pandemia, el gobierno y la Unión De Rugby del Uruguay lanzaron el 4 Naciones sudamericano de rugby, que se jugará entre el 17 y el 25 de octubre en Montevideo y que será el primer torneo internacional deportivo que se juegue en al región en épocas de covid-19.

El lanzamiento se hizo en el Ministerio de Turismo, que junto a la URU y la Secretaría de Deportes trabajaron desde abril para concretar este torneo. No es casualidad que sea de rugby: en los últimos años, la ovalada pagó entre 1.500 y 1.800 camas de hotel por año para la gran cantidad de competencias que se hicieron en suelo uruguayo. En ese sentido, el secretario nacional de Deportes Sebastián Bauzá subrayó la intención que el Sudamericano de rugby sea un puntapié inicial para esa estrategia, que ya tiene confirmado el pre mundial de handball y la intención expresa de recibir la fase final de la Copa Libertadores.

“Si seguimos trabajando así seguiremos siendo vistos como un hub deportivo sanitario, estamos trabajando con el handball y ni que hablar el fútbol. Si Dios quiere podremos recibir las instancias finales de la Libertadores, para eso está trabajando Bauzá con Ignacio Alonso, el presidente de la AUF”, dijo Pablo Ferrari, subsecretario de Deportes.

“Es fundamental terminar las series para que podamos tener la posibilidad de organizar a partir de los octavos”, indicó Bauzá. “Se ha hablado con la Conmebol, va a depender de la decisión de Conmebol pero tanto desde Presidencia, como desde el Ministerio de Turismo y la Secretaría de Deportes sería un placer que se jugara en Uruguay. Significa más posibilidad de que trabajen los hoteles. Por supuesto cumpliendo el protocolo, cumpliendo la cuarentena como hicieron Los Pumas y después ser un uruguayo más desde el punto de vista sanitario. Estamos abiertos a jugar la Libertadores, como la Sudamericana y la repesca del handball, que Uruguay no está clasificado pero van a venir acá a jugarlo. son buenas noticias si nos seguimos cuidando”.

Bauzá también dio detalles de cómo le plantearon originalmente al presidente Lacalle Pou la idea del Sudamericano de Rugby. “No me voy a olvidar nunca cuando con Germán Cardozo fuimos a visitar al presidente de la República y entre los dos no nos animábamos a decírselo. Por suerte el el presidente es un exjugador de rugby. Que no me escuche, pero como presidente viene siendo mejor que como jugador de rugby. Nos dio el ok y a partir de ahí estamos convencidos que el deporte es un buen instrumento para hacer turismo en Uruguay. Vamos a hacer muchos eventos y este es el puntapié inicial. Hay que cuidarse, respetar los protocolos, para seguir repitiendo estos eventos”.

Leonardo Carreño

Del torneo, que se jugará en el Charrúa en tres fechas (sábado 17, miércoles 21 y domingo 25) participarán los seleccionados principales de Uruguay, Chile y Brasil, y Argentina XV, segundo seleccionado argentino. Los albicelestes están en Uruguay desde hace 10 días, para cumplir el aislamiento obligatorio de cinco días. Luego de cumplido, y que todos los tests pcr dieran negativos, ya tiene su movilidad liberada. Lo mismo que Los Pumas, que cruzó a Uruguay a prepararse para el Rugby Championship que se jugará en Australia, ya que en su país no pueden practicar con contacto físico.

“Tenemos que dar el ejemplo, Uruguay se juega muchísimo más que un 4 Naciones, se juega la imagen, la seriedad de un país”, dijo el subsecretario de Turismo Remo Monzeglio. “Lo que hagan en la cancha los jugadores va a trascender la seriedad con la que Uruguay encara la pandemia. Somos uno de los cinco países que más nos hemos destacado por la forma en que enfrentamos esta situación mundial. Tenemos que cuidar a jugadores y entrenadores y les trasladamos la responsabilidad, que permite que podamos estar haciendo este torneo, de un deporte de gran contacto”.

Pablo Ferrari, subdirector de Deporte

“Venimos trabajando con el MSP liberando actividades. El rugby es deporte de contacto, quedó para lio último, pero presentó muy buenos protocolos coordinados por el Doctor Veloso y el doctor asqueta, volvió el Campeonato Uruguayo. Paralelamente estábamos trabajando con Sudamérica rugby y la URU para concretar esto. Somos únicos en América haciendo este tipo de eventos, como Secretaría nos congratula y sabemos que a nivel mundial como región Sudamérica es el primero en volver”.

Santiago Slinger, presidente de la URU

“En tiempos de pandemia el deporte se impone. Se da por la conducta ejemplar de los uruguayos, y en este caso del rugby. Le insistimos al gobierno en la necesidad de volver, estamos muy felices y agradecidos”.

Marcello Calandra, vicepresidente de Sudamérica Rugby

“Estamos muy agradecidos con el gobierno por poder realizar este torneo, por su buena voluntad. Hemos estado en estrecho trabajo con el MSP para que puedan venir las delegaciones. Hay mucha gente llegando pero hay protocolo escrito, Argentina ya está acá, Brasil va a estar 12 días antes, Chile siete”.

