Rueda la primera cabeza

Entornointeligente.com /

Se acabó la expectativa por saber cuál sería el primer director técnico en ser cesado de su puesto en el Apertura 2022.

El honor de encabezar esta lista negra fue del mexicano Javier San Román, quien hasta esta semana estaba al mando del Municipal Grecia.

La escuadra helénica, mientras estuvo al mando del azteca, registró 2 victorias y 4 derrotas en el presente semestre para un total de 6 unidades que los ubica en la penúltima posición del grupo B.

En días anteriores, San Román había expresado su inconformidad por los resultados del equipo y puso su puesto a disposición si no mejoraban. Como consecuencia de que no hubo punto de quiebre y lo mostrado en cancha no favoreció a Grecia, dejó el cargo.

«A mí me encanta ser autocrítico. Las cosas no están saliendo y hay que hacer algo. Sin duda, sigo con la misma mentalidad. Todos estamos debiendo», dijo el fin de semana anterior tras caer goleado en casa ante Cartaginés. Días después los griegos anunciaron nuevo timonel.

Sin embargo, el mexicano seguirá vinculado a la institución de Occidente. Javier San Román regresará a las funciones de director deportivo de las Panteras.

Con la salida del ahora directivo, las prácticas quedaron a cargo de Gabriel Simón, quien estaba como asistente técnico de San Román.

Su principal auxiliar en los banquillos será José Araya y el segundo en el puesto será Alejandro Garza.

Grecia actuó con velocidad para cambiar su dirección técnica, lo hizo tras la jornada 6, siendo los primeros en hacerlo. En el certamen anterior, el Clausura 2022, el primer cambio de timonel se dio hasta pasada la fecha 8, cuando el Team cesó a Jeaustin Campos por malos resultados y el mismo Grecia destituyó a Johnny Chaves por problemas de salud.

PERIODISTA: Kevin Valverde Ramírez

EMAIL: [email protected]

Jueves 18 Agosto, 2022

HORA: 12:00 AM

Enviar noticia por correo electrónico

SIGUIENTE NOTICIA

LINK ORIGINAL: Diario Extra

Entornointeligente.com