Rueda de turismo entre Perú y Chile logra US$ 372,000 en negociaciones

El evento organizado por la entidad promotora, desde la Dirección de Promoción de Turismo en coordinación con la oficina comercial en Chile, contó con la participación de 10 empresas peruanas del sector y 35 empresas chilenas que realizaron importantes encuentros comerciales a través de 263 citas de negocios. El importante intercambio de negocios realizado incentivó la comercialización y diversificación de la oferta peruana en Chile. También puedes leer: Más de 60 ferias y festivales turísticos se realizarán por Fiestas Patrias Asimismo, dichos encuentros, realizados el 25 y 26 de mayo, se complementaron con el desarrollo de una capacitación denominada Una infinidad de experiencias para vivir tu aventura en Perú . La actividad sirvió para mostrar las diversas opciones para disfrutar de la oferta turística de nuestro destino, haciendo énfasis en las actividades de aventura y en contacto con la naturaleza. Además de capacitar al canal comercial sobre los principales destinos y productos turísticos peruanos, se cumplió con el objetivo de diversificar su cartera actual de productos. Comitiva La rueda de negocios contó con una comitiva integrada por tres operadores turísticos y siete productos turísticos que alcanzaron la cifra de 372,580 dólares en potenciales negocios, que se concretarían en los próximos meses. Según una encuesta realizada por Promperú, el 100% de los coexpositores se mostraron interesados en volver a participar en una próxima edición de este evento. La estrategia de promoción desplegada por Promperú contempló experiencias enfocadas en posicionar a Perú como un destino ideal para el turismo de aventura y naturaleza, resaltando también actividades culturales y gastronómicas. Bajo estas consideraciones, se promovieron 13 regiones particularmente atractivas para el turista chileno: Amazonas, Arequipa, Cusco, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura, Puerto Maldonado, Puno, San Martín y Tumbes. De enero a junio de 2022, un total de 101,479 turistas chilenos visitaron nuestro país, lo que representa un incremento del 1362.9% con respecto al mismo periodo del año anterior. Actualmente, dicha cifra coloca a Chile como el segundo emisor de turistas internacionales al Perú, con una participación del 14% del total de arribos. Más en Andina: En estas #FiestasPatrias , Loreto y sus seductores atractivos amazónicos te esperan en feriado largo https://t.co/79HmeyjnIr pic.twitter.com/1pvDI4qtvs

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 22, 2022 (FIN) NDP/VLA Publicado: 22/7/2022

