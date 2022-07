Ruddy Rodríguez confiesa sus retoques estéticos (+video)

Entornointeligente.com /

La actriz venezolana Ruddy Rodríguez se sinceró con sus fanáticos tras la repetida y constante interrogante ante los retoques estéticos que se ha hecho en su cuerpo para poder mantenerse joven.

En un video que publicó en su Instagram, la protagonista de muchas novelas venezolanas aclaró que solo se ha sometido a una cirugía estética, y fue a sus 16 años de edad, ya que sufrió un aparatoso accidente mientras patinaba.

«¿Por qué la gente siempre me pregunta: ‘Ruddy, ¿cuántas cirugías te hiciste?’. Bueno, a los 16 años me di un trancazo en la nariz… ¡bum! Estaba patinando y me caí y me golpeé en la nariz y en los dientes. Pegué la cara contra el suelo y me lijaron el tabique de la nariz y los dientes», contó la artista, quien tiene 55 años.

Ruddy, además, agregó que ella se siente bien con su aspecto físico y no tiene la necesidad de aplicarse botox o acudir a alguna intervención quirúrgica por mejorar su cuerpo.

«Todavía no me quiero hacer nada, y digo todavía porque ya tengo 55 años y no me hice nada porque quiero aguantar. Pero si me tengo que hacer algo que sea algo sublime, algo sutil, porque yo no quiero verme distinta, yo quiero verme como Ruddy».

