Rubén Limas de AD exhorta al G4 para que prive la sensatez y el raciocinio: «todos somos opositores»

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido Acción Democrática (AD) Rubén Limas, exhortó a las organizaciones políticas agrupadas en el llamado G4, a abrir el compás y buscar la participación de todos en unas eventuales elecciones primarias, para la escogencia del candidato presidencial opositor que se medirá con el chavismo en el 2024.

«Le hacemos un llamado desde aquí desde Trujillo, para que prive la sensatez, el raciocinio, para que entendamos que todos somos opositores a este Gobierno y a su política que ha destruido al país».

Limas explicó a los medios de comunicación que su visita a Trujillo responde a una gira nacional de promoción electoral, ante la aspiración presidencial de Bernabé Gutiérrez, secretario nacional de AD, bajo tres premisas : «tenemos candidato presidencial; queremos primarias; y tercero, no es problema para nosotros que sea el CNE quien rija ese proceso eleccionario».

Para el dirigente nacional de la tolda blanca, AD es el primer partido opositor al Gobierno de turno, afirmó que están «sembrados en el corazón del pueblo», y el proceso de reorganización interno demostrará en los próximos retos electorales, la fuerza de AD .

«La recuperación de la democracia venezolana, de su aparato productivo, de la calidad de vida de los venezolanos, pasa por la recuperación definitiva de este partido. Estamos conscientes de eso, y por ello tenemos una agenda social en pleno desarrollo, y una agenda electoral que no la vamos a negar, porque las elecciones son ya «.

Limas insistió que AD ya presentó su candidato, Bernabé Gutiérrez, para demostrar no tener miedo a elecciones primarias, sino por el contrario, las aplauden. «Si hay una cosa sentida hoy en la población venezolana, es que esta inmensa mayoría que hoy rechazamos al Gobierno ※ único responsable de la destrucción del país ※ nos están exigiendo es unidad» .

Sin chantaje El dirigente nacional del partido blanco recalcó respaldar la propuesta de primarias, pero sin aceptar el «chantaje de un grupo que se ha hecho llamar el G4», a su juicio esta agrupación de partidos pretende hacer «un supuesto llamado» a elecciones primarias excluyendo a partidos y organizaciones políticas.

«Defendemos una consulta abierta donde participemos todos, y que el pueblo decida, y no un grupo que se ha secuestrado en 4 paredes , y que además hoy hay profundos problemas con todas las cosas que se han manejado desde el supuesto ‘gobierno interino’ que se instaló en Venezuela y que no ha producido un solo beneficio para el pueblo venezolano».

Con el CNE Para Limas, la organización política que representa no tiene ningún inconveniente de que sea el CNE, quien rija las elecciones primarias. No encuentra razón para cuestionar al organismo electoral, de hacerlo – sostiene – se seguiría motivando la decepción de la gente, promoviendo la abstención .

«Si es que una vez al tener elegido el candidato en elecciones primarias, nos vamos a presentar ante el CNE. ¿Cómo le vamos a explicar a la gente que los queremos para unas cosas y para otras no? Estamos seguros que si la voluntad ciudadana se levanta decididamente a cambiar el rumbo que hoy tenemos los venezolanos, vamos a lograr ※ con este o cualquier CNE ※ la victoria aplastante en 2024. Ahora, si entre todos elegimos otra metodología para elegir candidatos, eso también es valedero, pero que se nos consulte a todos», aseveró.

ASÍ RESPONDIÓ A LOS ANDES : ¿Hay avances con grupos políticos como el del G4 y el de María Corina Machado para llegar a un acuerdo común en la forma y manera de escoger al candidato presidencial opositor?

» No hemos tenido acercamiento con el G4 no por nosotros, sino porque ellos siguen en su tesis de que somos un partido judicializado, de que somos alacranes y cualquier otro calificativo discriminativo. Le hacemos un llamado desde aquí desde Trujillo para que prive la sensatez, el raciocinio para que entendamos que todos somos opositores a este Gobierno y a su política que ha destruido al país, para que haya un proceso de verdadera unidad nacional que interprete lo que la inmensa mayoría de los venezolanos nos está exigiendo».

Al ser integrante de la subcomisión de salud de la AN. ¿Hay información en el Parlamento Nacional sobre presuntos casos de «abusos y persecución contra el personal de salud» del estado Trujillo, calificado así por los gremios que agrupa a este sector de trabajadores?

«Soy médico, fui residente, conozco el tema. Creo que se ha tratado de satanizar al sector salud, en especial a sus trabajadores, para pretender responsabilizarlos de una crisis de la cual ellos no son responsables. El Gobierno es el único responsable de que hoy cerca del 85% de fallas de insumos médicos-quirúrgicos exista en los hospitales, y cerca del 75% no tengan equipos imagenológicos para radiografías, tomografías, resonancias magnéticas, es el Gobierno el responsable de que existe un éxodo importante del personal de salud producto de los bajos salarios y precarias condiciones laborales. Por esto y más, rechazamos esta conducta no solo de los gobernadores, sino del propio Fiscal General de la República de atribuirles responsabilidades a los trabajadores de la salud de las cuales no son culpables» .

Por: Alexander González CNP 25.770

IG: @AlexGonzalezDigital

Fotos: Alexander Viloria

