Rubinstein prepara agenda clave (y cara a cara) ante Goldfajn en el FMI

Antes de los encuentros del ministro de Economía, será su asesor principal llegado el lunes al quinto piso del Palacio de Hacienda el que asuma la mochila de las discusiones con el FMI, teniendo como referente espejo a Ilan Goldfajn. Será con el director gerente para el Hemisferio Occidental con quién Rubinstein deberá mantener la relación directa sobre lo que se ejecutó dentro del Facilidades Extendidas, lo que está sucediendo en estos días con las cuentas públicas locales y, fundamentalmente, lo que puede pasar en el futuro con el acuerdo firmado y aprobado por el Board del FMI el 25 de marzo pasado. Para esto llegó Rubinstein al ministerio de Economía. Y para esto también fue nombrado en febrero pasado el brasileño-israelí en su cargo. Hay algo importante que los une: ambos estarán hacia adelante relacionados en el éxito o el fracaso de sus gestiones. Si a uno de le va bien, al otro también. Lo mismo si los resultados no son los esperados.

Rubinstein será entonces el responsable máximo de representar al país ante la próxima misión del FMI que se concretará seguramente al regreso de Massa de los Estados Unidos, en un mecanismo que podría tener la misma articulación que los encuentros de mayo donde se controlaron los datos del primer trimestre del año. Esto es, de manera virtual. Algo que desde Washington no se aprueba demasiado, pero que dadas las circunstancias políticas locales sería aceptado. También dependerá de la conversación entre Goldfajn y el nuevo funcionario.

Tendrá que trabajar mucho Rubinstein sus artes diplomáticas. Se sabe que el funcionario del organismo internacional no está de muy buen humor con la Argentina. Y que esto se reflejará en su visión sobre los contenidos de la negociación con el país. Más teniendo en cuenta que desde hace ya casi dos meses Julie Kozack, la persona con visión más permeable y flexible del FMI sobre las cuentas argentinas, por diferencias irreconciliables de criterio con Goldfajn, ya no trabaja sobre el caso criollo y ahora atiende cuestiones de países europeos. Lo que surgió desde esta salida, es poco humor y ganas de comprender las vicisitudes siempre complejas de la política y el manejo económico local. De hecho, y según lo explicó públicamente el mismo Goldfajn, su intención no es puntualmente la de ser lo más empático posible con el país, sino cumplir el mandato que le dio en marzo el board del Fondo de ser un fiscalizador implacable del Facilidades Extendidas y su cumplimiento estricto.

El board del FMI le dio esta orden el 25 de marzo, en la complicada sesión en la cual el máximo nivel del organismo que maneja Kristalina Georgieva aprobó por unanimidad el acuerdo con Argentina. Pero donde dos países puntuales, Alemania y Japón, fueron muy duros en sus referencias sobre la realidad de la economía local, y les exigieron a los técnicos del FMI máxima tensión y análisis para el cumplimiento de las metas fijadas en el acuerdo. Fue el board el que dictaminó, además, que haya un adelantamiento de las misiones fiscalizadoras, que comenzaron en mayo y sumando un viaje más a los 10 programados originalmente. Ese día el Fondo habló de «riesgos excepcionalmente altos», un eufemismo para decir que se lo considera de muy difícil cumplimiento por parte del país.

Ahora será tarea de Massa y Rubinstein la de convencer al hombre fuerte del caso argentino en el FMI, sobre la posibilidad que las metas firmadas sean aún defendibles.

