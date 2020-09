¡RUBIA! – Gaby Espino muestra su radical cambio de look antes de volver a la televisión (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

La actriz mostró su radical cambio de look ahora que está en puertas el comienzo de un nuevo proyecto para regresar a las pantallas televisivas. La venezolana Gaby Espino siempre está sorprendiendo a sus millones de seguidores a través de las redes sociales, y en esta ocasión no fue la excepción puesto que la criolla mostró el resultado final del cambio de look al que se sometió para comenzar las grabaciones de la telenovela que marcará su regreso a la pantalla chica luego de más de 3 años de retiro.

En el audiovisual, Gaby muestra el proceso del antes y después pasando de ser castaña a rubia, impactando a sus seguidores quienes nunca antes la habían visto con este color de cabello.

La venezolana posó para la cámara con la seguridad que la caracteriza, con el lema “New Project New Look Baby!” , agradeciendo a todo el equipo que la ayudó a realizar este cambio de una manera tan perfecta.

El video obtuvo casi 1 millón de visualizaciones , y como era de esperarse sus seguidores no perdieron la oportunidad para halagar a la criolla en los comentarios. También varias colegas y amigas reconocidas en el mundo del espectáculo comentaron esta publicación, tal como es el caso de Migbelis Castellanos, Aleska Génesis, Isabella Castillo , entre otros.

New Project New Look Baby! Gracias a mi familia de @armandeusbrickell @salonarmandeus @eguzmann @mauricio_mejia por todo el cariño! Son los mejoressss! 🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️

