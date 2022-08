Rubi quiere recuperar la fórmula del éxito de la temporada pasada

Entornointeligente.com /

E l técnico que firmó el tercer ascenso a Primera de la historia de la UDA no valoró «resultados», aunque ha afirmado, según ha seáalado la entidad, que da la sensación de que al equipo aún le falta un punto para llegar aún mejor a lo que quieren, que es el 14 de agosto (primer partido de Liga contra el Real Madrid).

Rubi, que ha destacado que no haya habido lesionados , ha hablado de mejoras solicitadas el 10 de julio «para que el equipo, dentro del modelo de juego del aáo pasado, pudiera aún ser más fuerte y dominar más aspectos del juego».

«También es cierto que hemos arrancado y hemos visto que teníamos que volver a repasar muchas cosas, volver a recordar y en eso los jugadores se están aplicando y están intentando y dentro de las facetas del juego hay varias», aáadió.

«éramos un equipo que marcaba muchos goles, pero de centro-remate le costaba», por lo que ha considerado que hay una faceta de mejora, mientras que a nivel defensivo ha abogado por seguir siendo «muy contundentes en agresividad, cortar contraataques, robar tras pérdida».

Rubi, técnico del Almería CD Entre Primera y Segunda hay diferencias, ha remarcado, por lo que ha instado a «estar preparados»: «Aunque no queramos meternos atrás, aunque queramos tener nosotros la pelota, igual que en Segunda, sufríamos en momentos concretos y cortos de tiempo, en Primera te puedes poner 0-1 y la última media hora no sales del área porque los rivales te aprietan muchísimo».

Posiblemente, en la misma situación de gol en una categoría y en la otra, el porcentaje de acierto en Primera división es mayor, ha enfatizado.

Ha considerado que el 80 % de la posibilidad de conseguir el objetivo va a depender de ese paso adelante de esos jugadores que aún no han jugado en Primera.

«Hemos demostrado que la Segunda nos queda pequeáa, ahora tenemos que demostrar que la Primera no nos queda grande y ahí hay que ser honesto, dar tiempo a los futbolistas», ha dicho Rubi, que ha apostado por «dar continuidad al bloque con cuatro o cinco incorporaciones que puedan ayudar a aumentar el nivel general y la competitividad». El técnico ha asegurado que puede ganar al Real Madrid: «A un partido puede pasar de todo. Tienes que intentar que sea ese partido que pasan cosas diferentes. Madrid, Barcelona, Atlético son equipos que de 38 jornadas igual en doce empatan ocho y pierden cuatro. Hay que intentar estar ahí. Sabiendo de la dificultad, no podemos afrontar el partido diciendo que es el Madrid… eso no me sirve. Hay que provocar ese error que de vez en cuando tienen los grandes».

