Rubens Sambueza afirma que le molestaron las formas de su salida de Toluca

Rubens Sambueza llegó al Atlético de San Luis , después de su paso por Toluca . A pesar de que durante su estancia en el club mexiquense no pudieron levantar el título, el centrocampista naturalizado mexicano se volvió una pieza clave del conjunto escarlata. Sin embargo, tras la llegada de Ignacio Ambriz a la institución, Sambueza no entró en planes, situación que le dolió al ahora jugador potosino.

«Me molestaron las formas, la forma de cómo me tocó salir, de que no me dijeron las cosas. Bueno, solo Sinha, que era el director deportivo y le agradezco porque con Toño jugué y tengo muy buenos recuerdos. Él fue el que me dijo que no iba a ser tenido en cuenta, pero me hubiese gustado que el técnico, en este caso la gente que iba a manejar el equipo, me lo dijera en la cara» comentó en entrevista para ESPN , el jugador del Atlético de San Luis .

Toluca llegará a la cancha del Alfonso Lastras Ramírez con 21 unidades y como líder del Apertura 2022. La única derrota del equipo escarlata en el actual torneo se dio contra América en la fecha tres del torneo. Aunque en el primer campeonato de Ambriz al frente de Toluca los Diablos no se salvaron del pago de la multa por el tema del cociente, para este Apertura 2022, la directiva realizó una inversión histórica en el club, cercana a los 20 millones de dólares.

Rubens Sambueza dejó Toluca con el trago amargo de no ser considerado por Ignacio Ambriz, situación que ahora también enfrenta en San Luis. Imago7 «He de confesar que tengo un poco de envidia, porque me hubiese gustado que ese equipo que armaron ahora o esa inversión que hicieron, la hubiesen hecho antes, cuando me tocó estar ahí; pero bueno, por diferentes circunstancias no se dio y en esa época peleamos con lo que teníamos y creo que competimos muy bien. Hoy ha cambiado muchísimo, han cambiado muchas cosas dentro de la institución y se han reforzado muy bien, como para pelear el campeonato», agregó Rubens .

Aunque Sambueza no ganó algún título de Liga, el jugador confesó que el equipo escarlata es uno de sus grandes amores dentro del balompie nacional.

«Por el cariño que la gente también me brindó y todo lo que viví en el club. Creo que sí es una de las instituciones a la que más aprecio, que más quiero y voy a tener siempre un buen recuerdo. Pero siempre lo digo, estoy muy agradecido con todas las instituciones que me dieron la oportunidad de vestir su camisa, de poder estar en el club, de poder aprender, de poder jugar, pero creo que por ahí el América y Toluca fueron las que más tiempo estuve y a las que más cariño yo recibí».

