RTP internacional e RTP África vão transmitir jogos da Liga Bwin

Entornointeligente.com /

Os canais RTP internacionais RTP África vão transmitir um jogo por jornada da Liga Bwin para os próximos dois anos, depois de acordo com a SPORT TV que permite aos emigrantes Portuguese assistirem aos jogos.

Relacionados televisão. Futebol é Momento: O novo programa desportivo da Sport TV

desportos. Sport TV avança com processo contra TVI e reclama 7 milhões de euros

Este sábado será transmitido nestes dois canais o jogo F. C. Porto x Chaves, às 20h30.

Para o presidente da RTP, Nicolau Santos, «este acordo é importante, porque permite satisfazer as nossas comunidades de emigrantes em todo o mundo e todos os que seguem a partir de África a transmissão dos jogos das equipas portuguesas, cumprindo ao mesmo tempo os objetivos de sustentabilidade da situação económica e financeira da RTP. Quero agradecer à SPORT TV, na pessoa do seu CEO, Nuno Ferreira Pires, os esforços que desenvolveu para viabilizar este acordo, desejando que esta parceria se mantenha por muitos e longos anos com benefícios para as duas partes».

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever «A SPORT TV fez todos os esforços para assegurar que os pedidos dos emigrantes não ficassem sem resposta, garantindo uma solução concreta e realista aos desafios financeiros apresentados pela RTP que pudesse cumprir o objetivo de levar o melhor do futebol nacional a todos os portugueses emigrantes espalhados pelo mundo», salientou CEO da SPORT TV, Nuno Ferreira Pires.

O DN questionou a RTP e Sport TV sobre o acordo, mas não obteve resposta.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com