RTF Ensamble visitó Alba Ciudad para dar a conocer su trabajo y felicitarla en su aniversario

RTF Ensamble, agrupación venezolana compuesta por la solista Mayra Souza, Yorney Galarraga, el músico y cuatrista Carlos Díaz, su director Rounier Barboza y otros destacados músicos populares y profesionales, fue entrevistada este miércoles 28 de septiembre en los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM para dar a conocer su trabajo y compartir con sus trabajadores durante su aniversario.

Escuche la entrevista completa y las canciones que dedicaron a Alba Ciudad en su aniversario:

https://albaciudad.org/wp-content/uploads/2022/09/2022-09-28-ensamble-rtf.mp3 GUARDAR ARCHIVO: Haga click aquí con el botón derecho y seleccione ‘Guardar vínculo como…’ El ensamble está dedicado a la música afrovenezolana, pero también la fusionan con otros géneros caribeños y música de otras latitudes, como los géneros afrocaribeños, la música peruana e incluso el trap. Tiene su origen en los talleres populares y laboratorios de percusión de la Fundación Bigott. «Buscamos difundir nuestra música tradicional venezolana de otra manera, porque ciertamente la música tradicional no es tan comercial y no genera tantos dividendos». Buscan que la música tradicional pueda ser conocida y le guste a personas que no la conocen, que puedan preguntarse qué música es la que ellos están tocando, y por eso recurren a la fusión con otros géneros.

De izquierda a derecha: Rounier Barboza, Carlos Díaz, Mayra Souza, Yorney Galarraga y Angie Vélez (Foto: LBR)

De izquierda a derecha: Yorney Galarraga, Rounier Barboza, Mayra Souza, Carlos Díaz, Yorney Galarraga y abajo: Oriana Chirinos, Liliana Franco y Angie Vélez (Foto: LBR)

