Ártemis I a aguardar: engenheiros estão a resolver dois problemas no foguetão

Ainda há correcções a fazer antes do lançamento da primeira missão do programa Ártemis. A equipa de técnicos do foguetão Space Launch System (SLS), que tem lançamento previsto para as 13h33 (hora de Portugal continental) desta segunda-feira, está atenta a uma fenda numa das peças que liga os tanques de hidrogénio líquido e de oxigénio líquido. Além deste imprevisto que a NASA diz está a ser solucionado, existe ainda um mecanismo utilizado para aliviar a pressão de um dos quatro motores principais que não está a funcionar correctamente.

Não são os primeiros contratempos da Ártemis I , missão que abre oficialmente o novo programa espacial com o intuito de regressar à Lua e pousar em Marte. Ao início desta manhã (em Portugal) o carregamento do propulsor do foguetão SLS atrasou-se cerca de uma hora devido a tempestades na zona de lançamento (Florida, Estados Unidos) e, pouco depois, houve uma fuga num tanque de combustível de hidrogénio: ambos os problemas já foram resolvidos.

Estes acontecimentos não previstos, mas que são comuns no lançamento de foguetões, poderão atrasar a descolagem da primeira missão do programa Ártemis. Este é um teste de voo não tripulado da agência espacial norte-americana, que servirá de preparação para a Ártemis III, onde se perspectiva o regresso de astronautas ao solo lunar ( agendado para 2025 ). A transmissão em directo por parte da NASA já foi adiada, para horário a designar.

«Os engenheiros estão a resolver um problema que condiciona um dos motores RS-25 (motor 3) na parte inferior do componente principal», escreve a NASA. Os engenheiros estão, neste momento, a resolver os problemas neste mecanismo que liberta combustível criogénico, essencial para que se atinja a faixa de temperatura adequada para os motores iniciarem. «As equipas também estão a avaliar o que parece ser uma fenda numa das flanges do andar central», acrescenta a agência espacial norte-americana. As flanges são juntas de ligação que funcionam como uma costura: são afixadas na parte superior e inferior para que os dois tanques possam ser fixados a uma peça.

De acordo com a informação d a NASA , o primeiro problema deu-se durante a transição de um enchimento lento para um rápido de hidrogénio líquido para o tanque central do foguetão SLS, os engenheiros viram um pico na quantidade máxima de hidrogénio que podia ser derramada. Este problema também está solucionado.

Se o lançamento não for realizado esta segunda-feira, há outras duas datas já anunciadas em que a descolagem do SLS poderá acontecer: 2 de Setembro (sexta-feira) e 5 de Setembro (na outra segunda-feira).

Este é, para já, um cenário hipotético, dado que a janela de oportunidade para a descolagem deste voo espacial é entre as 13h33 e as 15h33.

