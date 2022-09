Rússia suspeita do envolvimento de um Estado estrangeiro nas fugas dos gasodutos Nord Stream

Entornointeligente.com /

O governo russo disse que suspeita «do envolvimento» de um Estado estrangeiro nas quatro fugas detetadas nos gasodutos Nord Stream 1 e 2 no mar Báltico, sem mencionar um país em particular.

Relacionados guerra na ucrânia. Descoberta uma quarta fuga nos gasodutos do Báltico

economia. Borell suspeita de sabotagem nos gasodutos e adverte para resposta «robusta» da UE

petróleo. Noruega reforça segurança em torno das suas instalações de petróleo no Báltico

«É muito difícil imaginar que um ato terrorista deste tipo possa acontecer sem a participação de um Estado», disse à imprensa o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, pedindo novamente «uma investigação urgente».

«É uma situação extremamente perigosa», repetiu Peskov, depois de a Rússia abrir uma investigação na quarta-feira por «ato de terrorismo internacional».

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Questionado sobre a possibilidade de realizar uma investigação internacional com a participação de outros países, o porta-voz do Kremlin afirmou que «muitas questões são levantadas» devido à «falta de comunicação e à relutância de muitos países em contactar» a Rússia, devido à ofensiva na Ucrânia.

Uma quarta fuga foi detetada no Mar Báltico no gasoduto Nord Stream 2 na manhã desta quinta-feira, após a descoberta de outros três no início desta semana.

Por sua vez, a NATO denuncia atos de sabotagem «deliberados, imprudentes e irresponsáveis».

A Rússia, suspeita de perpetrá-los, respondeu na quarta-feira, acusando os Estados Unidos e marcando uma reunião do Conselho de Segurança da ONU na sexta-feira. Washington denuncia uma nova operação de «desinformação» de Moscovo.

O gás deve continuar a escapar para a atmosfera durante vários dias até que os dois gasodutos, Nord Stream 1 e 2, sejam esvaziados.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com