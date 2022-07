Rússia sai da Estação Espacial Internacional em 2024: «Não se pode esperar uma separação amigável»

Entornointeligente.com /

Após uma reunião com o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, o novo director espacial russo, Yuri Borisov comunicou a saída da Rússia da Estação Espacial Internacional em 2024. No entanto, a NASA garante que Moscovo não comunicou oficialmente a sua intenção de se retirar da parceria orbital de duas décadas com os Estados Unidos.

O ex-austronauta da NASA, Garrett Reisman vê esta saída como «uma oportunidade para NASA» e considera «incongruente» que esta relação exista apenas porque a Estação Espacial Internacional foi planeada para depender de ambos os países. «Ver as relações entre cosmonautas e astronautas americanos, a abraçarem-se quando atrocidades estão a ser cometidas na Ucrânia.»

