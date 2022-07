Rússia quer ficar com o Sul da Ucrânia

Entornointeligente.com /

A Rússia tem insistido desde o início da guerra na Ucrânia que tem objectivos muito concretos e limitados na sua «operação militar especial», que passam pela «desnazificação» do país vizinho e por defender as vítimas de um alegado «genocídio» no Donbass. Sem alterar uma vírgula nesses propósitos enunciados por Vladimir Putin logo na alvorada do conflito, o seu ministro dos Negócios Estrangeiros admitiu esta quarta-feira pela primeira vez que a presença política e militar russa vai consolidar-se noutras zonas da Ucrânia, sobretudo a Sul.

LINK ORIGINAL: Publico

