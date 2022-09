Rússia. Putin diz que armas russas são mais eficazes que as armas ocidentais

Entornointeligente.com /

O presidente russo, Vladimir Putin, disse esta terça-feira numa reunião com os chefes de empresas do complexo industrial militar, que as armas russas sao mais eficazes do que aqueles fornecidas à Ucrânia pelo Ocidente.

«As armas russas usadas durante a operação [militar especial] mostram alta eficiência», sublinhou o governante russo, esclarecendo que se está a referir a «aviação, mísseis de longo alcance de alta precisão, armas de aviação, artilharia de foguetes e armas blindadas» que permitem reduzir perdas humanas.

No discurso, Putin referiu ainda que o o equipamento russo «resiste efetivamente» aos modelos de armas ocidentais e apelou ao aumento e modernização das capacidades de produção.

Além disso, o chefe de estado russo manifestou urgência em fornecer mais armas às tropas russas: «As organizações do complexo industrial de defesa precisam garantir a entrega das armas e equipamentos necessários às tropas, armas de destruição o mais rápido possível».

