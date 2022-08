Rússia lança ataques com mísseis na região de Odessa

Entornointeligente.com /

Ver mais Mais Guerra na Ucrânia: todas as notícias, reportagens e análises Guia visual: mapas, vídeos e imagens que explicam o conflito Ucrânia sugere estar por trás de novos ataques destruidores na Crimeia Técnicos em Zaporijjia temem corte de electricidade. Guterres volta à Ucrânia para falar com Zelensky e Erdogan Detida jornalista russa que protestou contra a guerra na Ucrânia em directo na TV Ucrânia diz que explosões na Crimeia destruíram aviões russos Estados Unidos revelam ter fornecido mísseis anti-radar à Ucrânia Comprador rejeita carga do primeiro navio a sair da Ucrânia: 26 mil toneladas de milho sem destinatário Ucrânia rejeita autoria das explosões na Crimeia Serviços secretos da Ucrânia dizem ter evitado assassínio do ministro da Defesa Guerra na Ucrânia já atingiu mais de 170 sítios do património cultural, diz a UNESCO Rússia acusa Ucrânia de bombardear central de Zaporijjia. Roménia aconselha cidadãos a comprar iodo

LINK ORIGINAL: Publico

