Rússia fica de fora do Euro 2024 de futebol

A selecção da Rússia, país que tem sido sucessivamente banido de eventos desportivos internacionais devido à invasão à Ucrânia, ficará fora do sorteio para a fase de qualificação do Europeu de 2024. A confirmação chegou nesta terça-feira, via UEFA e Federação de Futebol da Rússia.

«A selecção russa não vai participar no sorteio da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024, que se vai realizar a 9 de Outubro em Frankfurt», pode ler-se em comunicado do organismo que tutela o futebol na Rússia.

A UEFA confirmou a decisão, depois da reunião mantida em Hvar, na Croácia, onde se estruturou o sorteio respeitante à qualificação para a fase final do torneio, que decorrerá na Alemanha.

«Todas as equipas russas estão actualmente suspensas no seguimento da decisão do Comité Executivo da UEFA, a 28 de Fevereiro, que foi confirmada pelo Tribunal Arbitral do Desporto no dia 15 de Julho de 2022. Por conseguinte, a Rússia não está incluída no sorteio da fase de qualificação para o Europeu 2022-24.

LINK ORIGINAL: Publico

